L’émission télévisée de M. et Mme Smith fait équipe avec Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge pour Amazon Prime

Hollywood a tenté de créer une version américaine du James Bond la franchise. Un film qui s’est rapproché était le succès de New Regency en 2005 Monsieur et Madame smith, avec Brad Pitt et Angelina Jolie dans le rôle d’un couple de banlieue ennuyeux qui sont des agents secrets sur le côté. New Regency est sur le point de redémarrer le film en tant que série pour Amazon Prime Video. Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge joueront les rôles principaux et agiront en tant que producteurs exécutifs. La directrice d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a partagé son enthousiasme pour les nouvelles sur les réseaux sociaux.

« Parlez de l’équipe de rêve! Donald et Phoebe sont deux des créateurs et interprètes les plus talentueux au monde. C’est vraiment un rêve pour nous, comme ce sera pour notre public mondial, que ces deux forces de la nature collaborent en tant que puissance. équipe créative. «M. et Mme Smith» est une propriété emblématique, et nous avons hâte de voir comment Donald, Phoebe et Francesca se l’approprient. Nous sommes ravis de travailler avec eux et avec des partenaires aussi formidables à New Regency. «

Le succès de l’original M. et Mme Smith avait beaucoup à voir avec l’image des acteurs principaux Brad Pitt et Angelina Jolie en tant que symboles sexuels internationaux qui ont rendu l’idée des deux comme des espions infiltrés sexy immensément attrayante pour le public. Glover et Waller-Bridge sont mieux connus pour leurs talents de comique, à travers des spectacles tels que Sac à puces et Communauté, nous pouvons donc nous attendre à ce que le prochain spectacle joue sur leurs points forts avec un ton plus comique.

Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge ont tous deux eu des collaborations fructueuses avec Amazon dans le passé, avec le film musical du premier Île de goyave, et l’émission à succès de ce dernier Sac à puces. Yariv Milchan et Michael Schaefer de New Regency ont également partagé leur enthousiasme pour le redémarrage avec la déclaration suivante.

«Ayant eu le plaisir de collaborations fructueuses avec le talentueux Donald Glover, plus récemment sur ‘Guava Island’, nous avons tous commencé à parler d’autres projets à faire ensemble et lorsqu’il a suggéré l’idée d’une nouvelle version et itération du film New Regency »,« M. et Mme Smith », nous avons sauté sur l’occasion de commencer tout de suite. Ajouter Phoebe et sa société Wells Street Films en tant que collaboratrice et co-star prend tout à un autre niveau et rend le projet digne d’être repensé pour à la fois de nouveaux publics et d’anciens fans du film original. Nous sommes ravis de travailler avec Donald, Phoebe, Francesca et toute l’équipe d’Amazon Studios. «

Il sera intéressant de voir comment la nouvelle émission traite son héritage en tant que redémarrage d’un

film. Les nouveaux M. et Mme Smith existeront-ils dans le même univers que les personnages de Pitt et Jolie? Ou le spectacle sera-t-il complètement déconnecté du film, sauf dans le principe central? Compte tenu de l’ampleur de la nostalgie d’Hollywood ces jours-ci, un camée du couple principal du film pourrait aider à donner un grand coup de pouce à la nouvelle série. Cette nouvelle provient de Variety.

Sujets: Amazon Prime, Streaming