L’émission télévisée Day of the Dead est liée au classique original de George A. Romero

La prochaine série télévisée Day of the Dead de Syfy aura des liens avec le film original de George A. Romero, suggérant que la série se déroulera dans le même univers au lieu de servir de remake complet. Bien que les détails de l’intrigue soient encore vagues, ce que l’on sait de la série, c’est qu’elle suivra six étrangers qui tenteront de survivre aux 24 premières heures d’une épidémie de zombies. Les scénaristes Jed Elinoff et Scott Thomas serviront de showrunners, et Steven Kostanski a dirigé quatre des dix épisodes.

Parlant du statut de la série sur le podcast Bloody Disgusting The Boo Crew, Kostanski a confirmé qu’il avait terminé son travail sur Le jour des morts juste le mois dernier. Peut-être que le point le plus intéressant à retenir de la discussion est la révélation que la série aura des liens avec le film de George A. Romero, bien que le réalisateur s’arrête avant de révéler exactement quels sont ces liens. De l’interview:

«En fait, j’ai fini de travailler là-dessus en décembre; j’ai fini par tourner les quatre premiers épisodes de la série. C’est donc une série de dix épisodes; elle a des liens avec le film original. Je ne peux pas entrer dans trop de détails, malheureusement. Je n’ai pas vraiment le droit de dire grand-chose. «

Steven Kostanski poursuit en décrivant le ton de la série, promettant de superbes zombies malgré le petit budget de la série.

« C’était une affaire très décousue, à petit budget, et je me suis beaucoup amusé à la faire … Nous avons demandé à Masters FX de fournir à nouveau des effets de créature. Je peux donc dire que, à tout le moins, les zombies sont super génial. C’est une émission très étrange et intéressante, à laquelle je ne pense pas que les gens vont s’attendre. Je me suis beaucoup amusée à la faire et j’ai vraiment utilisé toutes mes sensibilités à petit budget pour la réaliser. C’était un autre cas de like, une prémisse très ambitieuse, avec le strict minimum de ressources. Et je pense que cela a engendré beaucoup de créativité de la part de l’équipe. «

Écrit et réalisé par George A. Romero, Le jour des morts est sorti en 1985. Le troisième volet de la trilogie Living Dead du pionnier du film zombie, le film se déroule quelque temps après que les morts-vivants aient déjà ravagé le monde avec un groupe de survivants cachés dans un bunker souterrain. De même que Nuit des morts-vivants et Aube des morts, Le jour des morts est largement considéré comme l’un des meilleurs films de zombies aux yeux des fans d’horreur.

Une préquelle, Jour des morts 2: Contagium, est sorti en 2005, mais sans la participation de Romero. Deux remakes suivront plus tard, sortant en 2008 et 2013. Aucun de ces projets n’a touché une corde sensible avec les fans d’horreur de la même manière que l’original, et ces films ont pour la plupart été oubliés. Espérons qu’en se liant directement au film original de Romero, la nouvelle série de Syfy se révélera meilleure que la préquelle et les remakes. Cette nouvelle nous vient du podcast Boo Crew de Bloody Disgusting.

Sujets: Jour des morts