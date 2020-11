L’émission télévisée Batman de HBO Max Gotham PD perd le showrunner

Le Batman L’émission télévisée dérivée centrée sur le PD de Gotham a fait un pas majeur dans la mauvaise direction. Terence Winter, qui devait devenir scénariste et showrunner de la série, a quitté le projet, actuellement en développement pour le service de streaming HBO Max. Le projet DC sans titre devra maintenant trouver un nouveau showrunner pour venir reprendre là où Winter s’est arrêté.

Selon un nouveau rapport, Terence Winter, connu comme le créateur de Boardwalk Empire, a quitté le projet sur des différences créatives. Matt Reeves, qui dirige Le Batman, est également à bord en tant que producteur exécutif. On dit que l’équipe de Warner Bros. avait une vision qui ne correspondait pas à ce que Winter, Reeves et d’autres producteurs avaient en tête. Une recherche est actuellement en cours pour un nouveau showrunner, mais aucun nom n’est apparu. En tout état de cause, il semble que les visions créatives, à l’heure actuelle, ne soient pas alignées sur l’expansion de ce nouvel univers de Batman.

WarnerMedia a de grands espoirs non seulement pour Le Batman, qui met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de notre nouveau Caped Crusader, mais pour le monde, ils peuvent créer autour de lui. Gotham PD était sur le point d’être le premier projet d’une série de projets potentiels sur plusieurs supports qui auraient lieu dans le monde en cours d’élaboration par Matt Reeves. Il n’est pas clair pour le moment si Pattinson ou d’autres membres de la distribution du film, tels que Jeffrey Wright, qui joue Jim Gordon, seront impliqués dans la série. Bien que l’implication de Wright aurait beaucoup de sens, étant donné sa place dans la hiérarchie des forces de l’ordre de Gotham City.

Le Batman est actuellement en production. Le film mettra en vedette plusieurs méchants, tels que Riddler (Paul Dano), Catwoman (Zoe Kravitz) et Penguin (Colin Farrell). L’histoire voit Bruce Wayne au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime. Alors que les détails concernant l’émission dérivée restent en grande partie mystérieux, Matt Reeves a précédemment déclaré que l’émission nous ramènerait à la première année de la chronologie. Une grande question est de savoir comment la série parviendra à se différencier de Gotham, qui a duré 100 épisodes sur Fox et retrace le parcours de Bruce Wayne, d’un garçon tragique à un combattant du crime. En plus de se dérouler dans une version différente de l’univers DC, sur le papier, les idées sont similaires.

Bien qu’il n’y ait pas de titre pour le spectacle, le titre provisoire a été Gotham Central. Reste à savoir si cela restera en vigueur. Pendant ce temps, le tournage continue Le Batman, qui a été confronté à plusieurs retards importants en raison de problèmes de santé et de sécurité après avoir commencé la production plus tôt cette année. Cela, ajouté à l’incertitude entourant les salles de cinéma, a conduit Warner Bros.à retarder la date de sortie. Le film devrait actuellement arriver le 4 mars 2022. On ne sait pas encore quand la série Gotham PD devrait arriver sur HBO Max. Mais sans showrunner, cela semble être loin. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

