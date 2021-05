L’émission spéciale de Scooby-Doo sur les retrouvailles parodie les réunions de la distribution télévisée sur la CW

Scooby et le gang se réunissent sur The CW cette année pour Le spécial retrouvailles Scooby-Doo, une parodie de spéciaux de réunion de distribution similaires qui sont devenus de plus en plus populaires au cours de la dernière année. À quelques jours de la première de Amis: La Réunion sur HBO Max, The CW a annoncé un trio de nouveaux projets en préparation pour les fêtes de fin d’année 2021. Parmi eux se trouve une nouvelle émission spéciale mettant en vedette Mystery Inc. qui sort de son personnage pour parler de « tournage » Scooby Doo.

Par THR, Le spécial retrouvailles Scooby-Doo « amènera le gang Mystery, Inc. au lot de Warner Bros. pour se remémorer leurs cas préférés et comment ils ont été filmés. Ils découvrent bientôt, cependant, que le studio a son propre problème de monstre. » Warner Bros. Animation et Warner Bros. Unscripted Television produisent le spécial en association avec Warner Horizon et Abominable Pictures.

Deux autres offres spéciales ont également été annoncées pour la saison des fêtes de cette année au réseau. Un autre spécial animé, Beebo sauve Noël»,« trouvera le dieu pelucheux devenu poilu s’aventurer au pôle Nord à la recherche de la vraie signification de Noël après qu’un elfe soucieux de l’efficacité ait décidé que les vacances seraient meilleures sans le Père Noël ». Il est écrit par Matt Maala et Kevin Shinick et met en vedette les voix de Ben Diskin, Kimiko Glenn, Yvette Nicole Brown, Keith Ferguson, Chris Kattan, Ernie Hudson et Victor Garber.

Un redémarrage du film The Waltons a également lieu sur The CW sous la forme d’un tout nouveau téléfilm. Prêt à entrer sur le réseau plus tard cette année, Le retour des Waltons marquera le 50e anniversaire des débuts de la famille fictive sur CBS. Également situé dans les années 1930 et mettant en vedette une prémisse similaire, le film dépeindra la famille Walton avec de nouveaux acteurs, bien que la star originale Richard Thomas serve de narrateur. Le film entraînera potentiellement un redémarrage de la série s’il fonctionne bien.

Pendant ce temps, un autre Scooby Doo La série a également été récemment annoncée pour HBO Max. Dirigé par Mindy Kaling (Le bureau, Le projet Mindy), la série s’appellera Velma, en se concentrant spécifiquement sur Velma Dinkley dans une série davantage orientée vers un public adulte. La série a déjà reçu une commande de 10 épisodes chez HBO Max et en plus de la production exécutive, Kaling exprimera également le résolveur de mystère à lunettes. Ce sera « [tell] l’histoire d’origine de Velma Dinkley, les cerveaux méconnus et sous-estimés du gang Scooby-Doo Mystery Inc. «

Scooby Doo a subi de nombreuses incarnations différentes depuis son arrivée sur la scène en 1969 avec Scooby-Doo, où es-tu?. De nouvelles versions de la série continuent de se faire, avec Scooby-Doo et Guess Who? Première sur le service de streaming de Boomerang en 2019. Comme le classique Scooby Doo mystères, les épisodes attirent des invités spéciaux pour aider Mystery Inc. à résoudre des mystères. L’année dernière, le dernier film de la franchise est également sorti comme l’une des rares sorties majeures de la pandémie.

Aucun des projets CW n’a encore de date de sortie officielle, mais Le spécial retrouvailles Scooby-Doo et les autres programmes seront diffusés sur The CW en cette période des fêtes à la fin de 2021. Cette nouvelle nous vient de The Hollywood Reporter.

Sujets: Scooby-Doo