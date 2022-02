L’émission paranormale de la BBC a été interdite parce qu’elle faisait trop peur aux téléspectateurs

La controverse a signifié que l’émission n’a plus jamais été diffusée à la télévision britannique, et elle n’est depuis disponible que sur VHS / DVD et dans le BBC Store.

Un troisième a écrit: « Je me souviens d’avoir regardé ça et je n’ai pas dormi pendant des jours. »

Le BSC a finalement statué que Ghostwatch était excessivement pénible et graphique, et on n’avait pas fait assez pour indiquer clairement qu’il s’agissait de fiction et qu’il ne convenait pas aux enfants de le regarder.