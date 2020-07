L’émission la plus excitante de Netflix? Pourquoi vous devez regarder ‘365 DNI’

Si vous commencez à avoir l’impression qu’il n’y a plus rien d’excitant sur Netflix, il est peut-être temps pour vous de regarder 365 jours. Ce drame érotique polonais vient d’être créé sur Netflix en juin et a été principalement tourné en Pologne et en Italie. Réalisé par Barbara Białowąs et Tomasz Mandes, 365 jours est presque deux heures pleine de tension vigoureuse et de dépravation criminelle.

Qu’est-ce que 365 jours à propos?

365 jours suit le chef du crime impitoyable Massimo Torricelli (Michele Morrone) alors qu’il enlève d’abord puis séduit une femme qu’il a rencontrée sur la plage, Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka). La rencontre commence assez innocemment lorsque Massimo voit cette belle femme, mais est interrompue par une attaque contre son père. Après l’événement, Massimo est obsédé par la femme et finit par la retrouver.

Massimo kidnappe et emprisonne Laura lorsqu’ils se rencontrent cinq ans plus tard. Laura se réveille dans une pièce chic où Massimo lui avoue ses sentiments pour elle. Il conclut un accord avec elle pour ne pas avoir de relations sexuelles avec elle, mais la garder captive pendant 365 jours. Massimo espère gagner l’amour de Laura à ce moment-là et lui prouver qu’il n’est vraiment qu’un kidnappeur de bonhomme piégé dans le corps d’un chef de la mafia meurtrière.

De quoi parle tout ce brouhaha 365 jours ?

365 jours est plein de scènes assez sexy et de peau nue pour mettre Cinquante nuances de gris à honte, mais 365 jours a eu des critiques mitigées jusqu’à présent. Il n’est pas surprenant que les gens aient qualifié les personnages stéréotypés et l’histoire quelque peu prévisible de sans inspiration. Si vous pouvez mettre cela de côté pendant quelques heures, vous serez divertis par des scènes de sexe infatigable, de luxe et du syndrome de Stockholm sexy.

L’histoire pour 365 jours s’est inspiré du premier roman d’une trilogie écrite par Blanka Lipińska, 365 dni. 365 dni a été publié à l’origine en 2018 et était le premier livre de Blanka. Bien que le livre n’ait pas été traduit en anglais, nous ne pouvons que supposer qu’il est plein de scènes de sexe qui n’ont pas pu être montrées sur Netflix.

Juste combien de sexe est présent dans 365 jours ?

365 jours a gagné en notoriété pour ses scènes de sexe graphiques, certains les qualifiant d’audacieuses et choquantes, d’autres disant qu’elles sont trop. Les scènes de sexe sont assez intenses et parfois on a l’impression de regarder quelque chose sur le câble de fin de soirée. Ce n’est pas exactement le type de film Netflix que vous souhaitez regarder avec toute la famille.

Les scènes de 365 jours sont variés, se déplaçant parfois lentement jusqu’à ce que nous ne soyons qu’à quelques millimètres de l’acte non censuré, ou panoramique sur un yacht avec deux corps qui se tortillent en dessous. Les réalisateurs n’épargnent aucune dépense pour montrer l’étendue de l’activité préférée de ces deux amoureux. Michele Morrone a insisté sur le fait qu’aucune des scènes de sexe n’était réelle, mais cela n’a pas empêché les fans de spéculer.

Y aura-t-il un 365 jours suite?

Bien que 365 jours a ses critiques, il y a aussi un large public qui ne peut tout simplement pas en avoir assez. Avec deux autres romans remplis de drames sexy dans la série de Blanka, les fans se sont rendus sur Twitter pour se rassembler pour une suite. On ne sait pas encore si Netflix prévoit d’acheter les droits du reste de la série, mais notre pouls s’accélérera si et quand une annonce est faite.