L’émission du matin est déjà renouvelée pour la saison 4

Les deux Reese Witherspoon et Jennifer Aniston se sont depuis longtemps révélées être des actrices incroyablement talentueuses et polyvalentes, chacune avec de nombreuses distinctions à son actif. Depuis leur rencontre sur la série dramatique acclamée L’émission du matin, ils ont continué à fléchir ce talent à l’écran derrière le bureau des nouvelles, faisant de la série l’une des plus populaires à l’antenne en ce moment. En fait, il est devenu suffisamment populaire pour que, selon un rapport de Collider, l’émission ait été officiellement renouvelée pour la saison 4 avant sa première saison 3 plus tard cette année.





FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

L’émission du matin est une série dramatique sur Apple TV+ basée sur le livre de 2013 Top of the Morning: dans le monde impitoyable de Morning TV par Brian Stelter. Jay Carson, le créateur de l’émission, a déjà travaillé sur un certain nombre d’autres films et séries, principalement des drames politiques compte tenu de sa vaste expérience personnelle en politique et de diverses campagnes présidentielles. Il est surtout connu pour être producteur et consultant politique sur la série Netflix incroyablement populaire Château de cartes. Il a été lâché de L’émission du matin à la mi-2018 sur les « différences créatives » avant la diffusion de la première saison. Les producteurs exécutifs de la série incluent les stars principales Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, Kerry Ehrin, Michael Ellenberg, Mimi Leder, Kristin Hahn et Lauren Levy Neustadter. Aux côtés d’Aniston et Witherspoon, Steve Carrell (Ville d’astéroïdes), Billy Crudup (Où es-tu allée, Bernadette ?), Gugu Mbatha-Raw (Loki), Karen Pitman (Yellowstone), et beaucoup plus.

La prémisse de L’émission du matin tourne autour d’Alex Levy (Aniston) qui co-présente la populaire émission quotidienne de The Morning Show (TMS) sur le réseau UBA. L’émission a une excellente réputation avec des cotes d’écoute exceptionnelles et est considérée comme une étape importante dans la télévision moderne. À sa 15e année sur le réseau, le co-présentateur de Levy, Mitch Kessler (Carrell), est renvoyé au milieu d’un scandale d’inconduite sexuelle à son encontre, le tout au plus fort du mouvement Me Too. Cela ouvre la voie à son nouveau co-présentateur Bradley Jackson (Witherspoon), un journaliste de terrain considéré comme téméraire et impulsif et sur une glace relativement mince avec le réseau. La première saison se transforme en une confrontation incroyablement dramatique qui se traduit par un bain de sang de licenciements, une personne morte et Alex démissionnant. La deuxième saison s’ouvre avec elle ayant depuis déménagé dans une vie plus isolée dans le Maine, et le réseau la suppliant de revenir à la suite de la pandémie de COVID-19 imminente. Bradley fait quant à lui face aux événements catastrophiques de la première saison.

La troisième saison de l’émission, dont le tournage s’est terminé en février, devrait être diffusée plus tard cette année. Des mois avant cette sortie, Apple a renouvelé la série pour une quatrième saison et serait également en pourparlers avec Aniston et Witherspoon sur une éventuelle cinquième saison.





Quoi d’autre Aniston et Witherspoon ont en préparation

Jennifer Aniston, qui est bien sûr la plus connue pour son mandat d’une décennie sur la sitcom révolutionnaire Friends, a été principalement occupée par son rôle actuel dans The Morning Show, qui, comme mentionné précédemment, devrait durer au moins un de plus. saison. Elle a récemment foulé le tapis rouge aux côtés de sa co-star Adam Sandler pour le film d’action comique Murder Mystery 2, qui a été présenté en salles le 31 mars. Elle a également retrouvé l’original Amis casting pour un HBO Max Special intitulé Amis : La Réunion.

Pendant ce temps, Reese Witherspoon a également été très occupée avec un certain nombre d’autres projets dirigés par sa société de production Hello Sunshine. Parmi eux, des séries dramatiques musicales Daisy Jones et les Six, Mon genre de pays, Petits pionnierset Toutes les étoiles. Elle a également été productrice d’un thriller mystérieux Où les Crawdads chantent (2022), et partage la vedette avec Ashton Kutcher dans la comédie romantique Chez toi ou chez moi, dont la première a eu lieu en février dernier. En plus de tout cela, elle retrouve Jennifer Coolidge pour le tant attendu Légalement Blonde 3 suite.