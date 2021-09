L’émission du matin est de retour et nous avons parlé à Wish Terry, un personnage clé de la saison deux

En 2019, Jennifer Aniston C’était une tendance en raison de ce que signifierait son retour à la télévision avec un rôle important. De la main de L’émission du matin, la production de Apple TV, est revenue travailler régulièrement sur le petit écran, dans une fiction dans laquelle elle est également productrice exécutive. Là, elle est accompagnée d’une autre grande star de poids, Reese Witherspoon, qu’il a rencontré à nouveau après qu’elles étaient toutes les deux sœurs à Amis.

Le premier volet de la série de Manzana avait pour axe le harcèlement au travail, notamment à la télévision et comment le mouvement s’est développé Moi aussi. Pour ce deuxième volet, le thème sera repris mais il y aura quelques assaisonnements ajoutés. Les deux qui se démarqueront seront l’explosion de la pandémie de coronavirus et la représentation dans les médias.

L’un des personnages qui sera la clé de cette nouvelle saison de L’émission du matin sera celui de Daniel Henderson. La personne chargée de l’interpréter était Souhait Terry, qui dans une interview avec Divulgacher Il a parlé de ce que c’était que de travailler sur cette nouvelle saison de la série et de revenir sur le plateau où il avait son premier rôle régulier dans la série. L’acteur a évoqué les thèmes centraux que le nouvel opus de la série traitera et a souligné: « J’ai de la chance que ce soient des choses dont je veux parler en tant qu’artiste ».

Si vous deviez dire à quoi vous attendre de la deuxième saison de L’émission du matinComment le définiriez-vous?

La première saison était plus sur le mouvement Moi aussi, nous avons vu le personnage Alex Lévy (Aniston) devenir une sorte de héros vers la fin. Nous avons commencé avec ce point de vue, et je pense que cette saison est plus une question d’identité, qui sont vraiment les personnages. Pour beaucoup de personnages, nous parlons de la perception du public et de qui nous sommes vraiment. Je pense que nous voyons cela dans Alexis, au Bradley (Cuillère Blanche) et on le voit aussi avec Daniel, qui se bat pour la représentativité dans un environnement de travail où il a l’impression qu’on le met dans une case qui n’a en aucun cas l’impression qu’il le représente vraiment lui ou le public qui le suit plus tard. Une grande partie du thème de cette saison sera de savoir qui sont vraiment ces personnes.

Beaucoup de choses ont changé ces derniers temps et le coronavirus est apparu. Comment cela influencera-t-il L’émission du matin?

Avec la deuxième saison, plus ou moins comme la première saison, L’émission du matin a été créé pas nécessairement lié au mouvement Moi aussi. Lors de la création de la série, Kerry Ehrin et les producteurs ont décidé d’utiliser ce qui se passait dans le monde, qui était à l’époque le mouvement Moi aussi. Mais la série portait toujours sur un talk-show matinal, sur les problèmes et la vie des personnes qui vivent dans ce monde, mais aussi sur les événements qui se produisent. Ainsi, la première saison était la Moi aussi et pour la seconde nous parlons du coronavirus. En fait, nous avons commencé à tourner la saison, nous avons tourné quelques épisodes. Ensuite, nous avons été suspendus, les scénaristes ont pris du temps, sont revenus et nous avons eu quelques histoires principales différentes. Ainsi, l’une des choses centrales que nous considérons comme guidant la série est les gens au début de la nouvelle année et la façon dont le coronavirus entre en scène.

Votre personnage était plus un compagnon dans le deuxième volet, mais dans celui-ci, il aura un rôle plus clé. Comment assumez-vous cette responsabilité ?

L’une des choses qui arrivent à Daniel Cette saison, c’est qu’elle sera l’une des premières dans l’actualité à commencer à parler du coronavirus. Nous verrons aussi, à travers Daniel, beaucoup de choses qui se sont reflétées, non seulement au niveau national aux États-Unis, mais aussi au niveau international. Daniel va être beaucoup plus expansif sur les problèmes de système qui se trouvent dans L’émission du matin et de UBA. On sait qu’il veut être l’animateur de l’actualité et on va le voir parler davantage de ce qui se passe dans le monde. Luttez contre le coronavirus et parlez de représentativité, et comment vous voyez cela fonctionner UBA comme l’espace d’un homme blanc, étant un homme de couleur.

Il fait de grandes choses cette saison, c’est super bien sûr. Que dans la deuxième saison ils donnent plus au personnage que je joue me fait me sentir honoré et c’est une grande responsabilité. J’ai aussi la chance que ce sont des choses dont je veux parler en tant qu’artiste. Je peux parler d’être un homme de couleur dans les médias, de pouvoir parler de cette manière étrange, de cette discussion sur le coronavirus qui arrive, donc ça fait du bien… Quelque chose d’incroyable, parce que ça a été un grand voyage.

La série a-t-elle changé votre relation avec les réseaux ou vous les a-t-elle fait voir d’une manière différente ?

Je suis si méchant avec eux. J’essaie toujours de les comprendre. Je pense pas forcément. Les réseaux sociaux restent pour moi une énigme, j’essaie toujours de les comprendre, de les décrypter. Je vais certainement dire que même pas Daniel Henderson m’a aidé à les déchiffrer.

Que savez-vous d’une potentielle troisième saison ?

Je ne sais pas. Je pense que nous devons d’abord arriver à la fin de cette saison. Il y a tellement d’histoires à raconter. Je meurs d’envie de savoir et de savoir exactement ce que nous allons faire, car j’aime vraiment travailler avec ces gens et raconter ces histoires.

Le travail communautaire de Desean Terry

En plus d’agir en tant qu’acteur, Souhait Terry Il a consacré une partie de ses revenus à investir dans la communauté dans laquelle il a grandi. Avec l’idée de créer des opportunités pour les membres de son quartier à Los Angeles, il a fondé Bloc des artistes collaboratifs, une compagnie théâtrale qui cherche à donner une voix aux récits de ce lieu. « L’art sain peut être très inspirant, je sais que c’était la clé de ma propre croissance, donc cela crée un système qui enrichit cette communauté, parce que je veux voir plus d’histoires sur cette communauté et ces personnes. », a-t-il souligné.

Vous avez créé une troupe de théâtre pour aider le quartier dans lequel vous avez grandi. Comment est née cette idée ?

J’ai grandi dans le centre de Los Angeles, maintenant je suis acteur professionnel et j’habite à 15 miles de là où j’ai grandi. Je vois la richesse de l’art à Hollywood et à Los Angeles, mais je ne vois pas la même richesse culturelle dans l’art et les récits avec le quartier dans lequel j’ai grandi qui est littéralement à 15 miles de là. Pour moi Bloc des artistes collaboratifs C’est venu avec l’idée de raccourcir cette distance et peut-être qu’avec certaines de nos histoires, quelque chose que nous produisons ou faisons, je peux me connecter avec cette version plus jeune de moi afin que cette histoire et cet art soient inspirants.

Pensez-vous qu’avec toutes les plateformes qui existent actuellement, il y a plus d’opportunités d’emploi pour les acteurs ? Comment votre compagnie de théâtre se connecte-t-elle à ces opportunités ?

Je pense que le théâtre a toujours été… Surtout dans mon expérience, le théâtre a été un moyen de développer ma voix en tant qu’artiste, que l’on soit acteur, réalisateur ou scénariste. Beaucoup de gens que nous connaissons qui écrivent la série, la jouent ou la dirigent, nous avons commencé au théâtre. Le théâtre est moins cher et plus simple. Si vous voulez faire une pièce, vous n’avez qu’à inviter deux ou trois personnes et vous avez votre théâtre. En termes de connexion, pour moi, cela a à voir avec la simplicité et la capacité de développer nos voix, et que plus tard, plus d’opportunités sont créées au cinéma et à la télévision, ou au théâtre, que vous pouvez également en vivre, mais cela n’est pas si courant.

Quelle est la prochaine étape de votre carrière ?

Maintenant, je fais des choses au théâtre. Je suis dans un travail appelé Sept guitares et je dirige un opéra sur le parc central cinq, le même de l’émission Netflix. Je suis donc très excité à ce sujet, car c’est une autre opportunité d’unir ma passion pour la narration avec mon activisme dans ce nouveau médium, je n’ai jamais réalisé d’opéra. Je pense que ça va être une aventure de voir comment on peut amener ces cinq jeunes de couleur et les injustices qu’ils ont subies dans un médium comme l’opéra, qui est encore majoritairement blanc. C’est l’occasion de démanteler cela et de voir plus d’histoires de couleur.