L’émission de télévision Vampire Academy se déroule au Peacock de NBC avec le co-créateur de The Vampire Diaries

Julie Plec, co-créatrice de The Vampire Diaries franchise, a reçu le feu vert de Peacock, pour créer et exécuter une adaptation du célèbre roman de Richelle Mead, Académie des vampires. Plec aura sa collaboratrice de longue date, Marguerite Maclyntre à bord pour exécuter la commande directe en série sur Académie des vampires pour la plate-forme de service de streaming appartenant à NBCUniversal. Plec serait également la productrice exécutive de l’émission, qui fait partie de son nouvel accord avec Universal Television.

« Quand j’ai signé mon nouveau contrat avec Universal Television, ils m’ont demandé quel projet j’avais toujours eu envie de faire et ma réponse immédiate a été Vampire Academy »

Académie des vampires serait l’un des nombreux séjours de Julie Plec dans une production télévisée sur le thème des vampires, qui a déjà créé The Vampire Diaries et ses retombées Les originaux et Legs, qui ont tous été diffusés sur The CW. En outre, Plec est actuellement impliqué dans le drame de science-fiction, Roswell, Nouveau-Mexique, dans lequel elle est productrice exécutive et a réalisé le pilote.

Académie des vampires est une autre histoire de vampire chez les adolescents, qui s’inscrit dans un genre de drame fantastique et paranormal pour jeunes adultes. L’histoire combine des thèmes d’aristocratie, d’aventure, de romance et de drame pour former une intrigue passionnante, qui a été largement appréciée par les lecteurs du monde entier. L’original Académie des vampires L’histoire comprend six romans, dont le premier a été publié en 2007. La série de romans s’est ensuite poursuivie avec un spin-off de la série six autres livres, intitulée Lignées de sang.

Académie des vampires suit Rose Hathaway, un demi-humain-moitié vampire (appelé Dhampirs) adolescente qui s’entraîne pour être la gardienne à vie de son pur vampire (appelé Morois) amie, Lisa Dragomir, issue d’une lignée royale. Le roman suit leur passage dans l’académie éponyme où ils s’entraînent et étudient, comme des menaces du monde extérieur posées par des assoiffés de sang. Strigois se cachent sur eux et leurs amis.

Commentant le projet, Erin Underhill, présidente d’Universal TV, a déclaré: «Nous sommes très heureux de voir la vision ambitieuse et créative de Julie de ce monde distinct prendre vie, et nous sommes impatients de partager la série avec les téléspectateurs de Peacock. Je n’ai aucun doute les fans vont adorer ce qu’elle a concocté. «

Il a également ajouté comment Académie des vampires est une combinaison parfaite de genres pour répondre au public de Peacock et comment Julie Plec est la bonne personne pour le travail, « De The Vampire Diaries à The Originals, Julie a maîtrisé un public captivant avec des personnages mémorables, des histoires captivantes et une délicieuse évasion, Vampire Academy livre le centre commercial! »

Académie des vampires a été précédemment adapté dans un long métrage, qui mettait en vedette une toute jeune distribution comprenant Zoey Deutch, Lucy Fry, Danila Kozlovsky, Dominic Sherwood, Cameron Monaghan, avec Olga Kurylenko et Gabriel Byrne. Le film, réalisé par Mark Waters, a été un désastre au box-office et un échec critique, qui a entraîné l’annulation de la franchise prévue. Don Murphy et Susan Montford, qui ont produit l’adaptation cinématographique de 2014, reviendront également produire la série télévisée.

Académie des vampires commencera par une série de dix épisodes avec Julie Plecet Maclyntre en tant que showrunners. La série s’adapterait à partir du premier roman de la série, qui porte le même nom et sera présentée en première sur Peacock à une date encore indécise. Cette nouvelle vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Vampire Diaries, Peacock, Streaming