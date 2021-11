L’émission de télévision Mass Effect est sur le point de se produire sur Amazon

Amazon a rapidement étendu ses exclusivités de science-fiction et de fantasy, et le jeu vidéo Mass Effect pourrait être le prochain en ligne.

Amazon Prime Video gagne très rapidement un nom en tant que streamer incontournable pour les grandes émissions de télévision fantastiques et de science-fiction, ayant déjà fait ses débuts La roue du temps série et avec Le Seigneur des Anneaux attendent dans les coulisses, mais il semble qu’ils continuent d’élargir leur arsenal avec une série télévisée basée sur la franchise de jeux vidéo de science-fiction Effet de masse. Selon un rapport de Deadline, le géant du streaming espère obtenir les droits de la franchise et est « proche d’un accord » avec l’éditeur de jeux Electronic Arts, et avec les antécédents d’Amazon jusqu’à présent, il serait insensé de penser qu’ils le feront. ne pas terminer l’achat bientôt.

Il fut un temps où les nouvelles des adaptations de jeux vidéo faisaient peur aux fans du monde entier, avec de nombreux films basés sur des personnages populaires souvent en deçà de la cible, mais récemment, il y a eu une augmentation des films de jeux vidéo à gros budget qui ont a réussi, dans l’ensemble, à plaire aux fans et aux nouveaux venus dans les franchises. Déjà en production, des séries télévisées basées sur Le dernier d’entre nous chez HBO, et Halo chez Paramount+, ainsi que l’animation super Mario Bros. film, Sonic l’hérisson suite et une rumeur Donkey Kong film d’animation entre autres. Il semble que les adaptations de jeux vidéo deviennent tout aussi populaires que les redémarrages et les remakes.

L’original Effet de masse Le jeu a été développé par BioWare et publié via Microsoft Game Studios en 2007, et est sorti exclusivement sur Xbox 360. Le jeu a transporté les joueurs en 2183 et s’est concentré sur le commandant Shepard, un soldat en mission pour vaincre les Reapers, une race de vaisseaux spatiaux sensibles , et arrêter leur invasion planifiée. Lorsque EA a repris la publication du jeu, il a fait ses débuts sur Playstation 3 et PC, puis a vu la sortie de suites en 2010, 2012 et 2017. En 2020, BioWare et EA ont annoncé qu’un cinquième jeu de la série était en cours de développement.

Les Effet de masse la franchise a reçu de nombreux éloges pour la forte narration et la construction du monde impliquées dans ses jeux, et cela devrait signifier une traduction facile en une narration longue sur petit écran, et ce sera la dernière branche de la franchise, qui a déjà vu des romans et des bandes dessinées publiés. En 2012, un film d’animation a été produit, intitulé Effet de masse : Parangon perdu, et même plus tôt qu’en 2010, Warner Bros. et Legendary Pictures ont acquis les droits pour amener le jeu sur grand écran, mais l’adaptation prévue n’a pas dépassé le stade de développement.

Cette fois-ci, il ne fait aucun doute qu’Amazon mènera à bien le projet, car ils continuent de renforcer leur position comme l’un des grands acteurs du monde du streaming et des titres de genre en particulier. En plus de leurs fantasmes épiques, Amazon a déjà publié des séries de bandes dessinées ultra-violentes Les garçons, et ont récemment relancé la série de films des années 90 je sais ce que tu as fait l’été dernier comme une toute nouvelle émission télévisée.

La directrice d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a déclaré: « Vous nous verrez continuer à investir dans le genre fantastique de toutes sortes, nous avons une équipe axée sur le genre sur le terrain dans les studios qui travaille sans relâche avec nos partenaires créatifs sur ces ardoises, et vous pouvez attendre avec impatience à plus. »





