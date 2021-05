L’emblématique Supra 1994 de Paul Walker de The Fast & Furious va aux enchères

Klipsch heritage the three ii noir mat

Enceintes sans fil Klipsch heritage The Three II Conçu avec des matériaux de luxe comme un placage en bois véritable et des commutateurs et boutons en cuivre, la série Klipsch Heritage Wireless allie l'acoustique et la conception classique de Paul W. Klipsch aux technologies les plus récentes. Son stéréo réglé professionnelle Le Three est un système de table stéréo comprenant deux haut-parleurs large bande de 2 1/4 ”et un woofer à longue focale de 5,25” bi-amplifié, réglé de manière professionnelle par les acousticiens Klipsch pour vous offrir une expérience audio haut de gamme. Bass reflex superior En plus du boomer longue portée actif de 5,25”, The Three est également constitué de deux radiateurs passifs de 5,25” pour des basses reflex améliorées. Se connecte à tout type de source Bluetooth®, Analog, 3.5mm mini plug, Phono Pre-Amp, and USB Type B audio. Alors n'hésitez pas, connectez vos platines, votre ordinateur, votre lecteur CD, votre smartphone ou votre tablette et profitez du son stéréo de qualité. Décodage 192 khz / 24 bits pour l'audio haute résolution Le système the three offre également un décodage 192 kHz / 24 bits pour une reproduction sans faille des pistes audio haute résolution à partir de votre PC.