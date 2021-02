L’emblématique Renault 4L fête ses 60 ans

Véritable icône de l’industrie automobile, la Renault 4L fête ses 60 ans. Pour célébrer cette étape historique, la marque française a organisé un programme officiel de célébrations en 2021, avec plusieurs moments qui se dérouleront sur les réseaux sociaux.

La Renault 4L fête cette année ses 60 ans. Avec plus de huit millions d’unités vendues dans plus d’une centaine de pays, ce modèle est devenu l’une des icônes de l’industrie automobile.

Pour commémorer le 60ème anniversaire de la Renault 4L, la marque française a organisé un programme officiel, avec plusieurs moments qui se dérouleront, sur les réseaux sociaux, les 4 et 14 de chaque mois, avec des contenus exclusifs, pour les fans et par les fans. Ces moments compteront sur l’implication et la participation de collectionneurs et autres personnalités.

Le programme officiel démarre en février, avec la diffusion de plus d’une dizaine d’oeuvres allusives à 4L, réalisées par l’illustrateur Greg, à la demande de Renault, aux univers graphiques représentatifs des différentes périodes traversées par ce modèle.

En mars, Renault Classic, responsable de la préservation du patrimoine Renault, sélectionnera 30 modèles 4L, dont 12 versions iconiques, qui seront présentés dans un coffret spécialement conçu pour l’occasion.

Le programme comprend le Festival de Cannes

En mai, une vaste collection d’objets à l’effigie de 4L sera disponible à la boutique Atelier Renault de Campos Elísios (Paris). Cette collection sera également présentée sur le site officiel de la marque.

En juillet, la Renault 4L défilera sur le tapis rouge de la 74e édition du Festival International du Film de Cannes, évoquant ses multiples apparitions sur grand écran.

L’exposition «4L pop icon» occupera l’Atelier Renault. Ce sera l’occasion de découvrir une 4L inédite, en plus d’autres surprises.

En septembre, la Renault 4L accueillera le service d’autopartage City, dans un meeting électrique inédit. Pour le mois de novembre, nous mettons en évidence une surprise, en charge de la 4L Furgonette.

