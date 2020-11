L’emblématique observatoire d’Arecibo pourrait être sur le point de s’effondrer après une panne de câble

Personne ne s’attendait au claquement du 6 novembre en tant qu’ingénieurs de la Observatoire d’Arecibo à Porto Rico, ont pesé leurs options pour faire face aux dommages causés à l’installation par une panne de câble au cours de l’été.

Mais juste au moment où les ingénieurs étaient prêts à commencer les réparations sur ce câble secondaire, qui a glissé hors de sa douille en août , ils ont été confrontés à un défi beaucoup plus sérieux: l’un des câbles principaux cassés de manière inattendue , mettant l’ensemble de l’installation en danger.

« Nous avons vu des ruptures de fils sur ce câble en particulier, mais nous n’avions vu aucun changement depuis des semaines », a déclaré Francisco Cordova, le directeur de l’observatoire, à Space.com.

« Cette situation particulière a été évaluée par l’équipe d’ingénierie et a déterminé qu’elle ne posait pas de problème car la capacité de ce câble était tellement supérieure à la charge qu’il prenait, que cela n’aurait vraiment pas dû être un problème », a déclaré Cordova. « Certainement maintenant avec cet échec, nous comprenons que cette capacité n’est tout simplement pas là et qu’il y a eu une autre dégradation. »

Niché dans un bassin naturel au milieu de la jungle portoricaine, l’Observatoire d’Arecibo a commencé ses travaux scientifiques en 1963 et est la deuxième plus grande antenne parabolique au monde. Les scientifiques l’ont utilisé pour confirmer que les pulsars sont des étoiles à neutrons superdenses, pour découvrir les premières planètes au-delà de notre système solaire et pour diffuser un message dans le cosmos dans l’espoir d’atteindre une vie extraterrestre intelligente. C’est aussi la principale sentinelle de la Terre pour identifier si des astéroïdes spécifiques sont sur le point de frapper la planète – et il est apparu dans les films à succès comme « GoldenEye » et « Contact » de James Bond, rien de moins.

Arecibo a été conçu par un scientifique de l’Université Cornell, qui a exploité l’installation jusqu’en 2011, avec la National Science Foundation (NSF) comme principal bailleur de fonds de l’observatoire. Confrontée à une pression budgétaire croissante, la NSF a progressivement supprimé son financement, transférant ses opérations d’abord à l’Association de recherche spatiale des universités, puis à la Université de Floride centrale , bien que la NSF soit toujours propriétaire du site.

Mais les dernières années ont été difficiles pour l’observatoire. En 2014, un fort tremblement de terre a endommagé des parties de l’installation, y compris un câble que les gestionnaires de l’installation espéraient remplacer plus tard cette année. En 2017, Ouragan Maria a battu Porto Rico mais a surtout épargné Arecibo. L’héliport de l’observatoire et l’eau du puits étaient des ressources vitales pour ceux qui vivaient à proximité de l’installation. Les astronomes extérieurs ont dû attendre plus d’une semaine pour apprendre que l’observatoire était toujours debout.

Cette année, en janvier, un série de tremblements de terre , le plus fort un tremblement de 6,4, a secoué Porto Rico et l’installation a été fermée pour inspection. À la fin du mois et des tremblements de terre qui l’accompagnaient, les Portoricains ont célébré à nouveau la nouvelle année, espérant que le pire de l’année était terminé, a déclaré Abel Mendez, astrobiologiste planétaire à l’Université de Porto Rico qui amène régulièrement des étudiants à observer à Arecibo. Space.com – seulement pour faire face à l’épidémie de pandémie de coronavirus en mars.

Une vue des dommages causés à l’antenne de l’observatoire d’Arecibo par une panne de câble en août 2020. (Crédit d’image: UCF / AO)

Mais pour l’observatoire, les choses ne feraient qu’empirer.

Le premier câble est sorti de sa prise le 10 août à 2 h 45, heure locale. En descendant, il a endommagé des installations d’observation suspendues au-dessus de la parabole et a creusé une «entaille» de 30 mètres de long dans le plat fragile, selon un déclaration de l’Université de Floride centrale , qui exploite l’installation.

La situation est devenue beaucoup plus désastreuse le 6 novembre à 19 h 39, lorsqu’un deuxième câble – cette fois, l’un des câbles principaux – s’est cassé, compromettant l’intégrité structurelle de la plate-forme de 900 tonnes (800000 kilogrammes) qui plane sur le plat, contenant les antennes et les instruments scientifiques de l’installation.

« Le temps est essentiel pour le moment », a déclaré Mendez à Space.com. « J’ai totalement peur de ce qui se passe à l’observatoire maintenant. Je suis tellement inquiet à ce sujet. »

L’évaluation de la situation est également difficile, car atteindre la plate-forme suspendue et les tours qui ancrent ses câbles porteurs est dangereux. «Lorsque vous avez accès aux tours, lorsque vous avez accès à la plate-forme, il existe un million de façons de retirer un câble défectueux, de soulever un nouveau câble, des choses comme ça», a déclaré Cordova. « Lorsque vous ne pouvez pas accéder aux points de fixation de ces câbles, cela devient un défi de taille. »

Une vue de la plate-forme suspendue et des équipements scientifiques de l’Observatoire d’Arecibo, comme on l’a vu avant les dommages subis en 2020. (Crédit d’image: Université de Floride centrale)

Sur le terrain, a déclaré Cordova, les dégâts ne semblent pas aussi graves qu’ils ne le sont vraiment.

« Vous ne voyez pas beaucoup de différence quand vous regardez la plate-forme – vous voyez certainement quelques câbles supplémentaires qui pendent et qui ne devraient pas l’être, ils devraient vraiment pointer vers le haut et ils pointent vers le bas. », A déclaré Cordova. « Mais c’est une structure tellement massive que même cela se perd dans la taille d’arrière-plan de la plate-forme du télescope elle-même. »

Il en va de même pour les dommages le plat s’est accumulée pendant les incidents, a-t-il dit. « Certes, le plat est assez endommagé », a déclaré Cordova, « [but] chaque fois que vous regardez la taille de notre réflecteur principal et quels sont les dégâts, il ne ressemble pas non plus à quelque chose d’insurmontable. «

L’observatoire a rassemblé une série d’options pour stabiliser la situation et attend une décision de la National Science Foundation, propriétaire de l’installation, sur la manière de procéder. « J’espère que dans les prochains jours, nous aurons cette décision », a déclaré Cordova.

En attendant, les scientifiques connectés à l’Observatoire d’Arecibo espèrent le meilleur. Les chercheurs se réunissent également lors de réunions virtuelles régulières, que Mendez a qualifiées de séances de «soulagement du stress», pour parler de la situation et partager des souvenirs de l’installation.

« C’est clairement une situation extrêmement inquiétante », a déclaré à Space.com Don Campbell, qui a commencé sa carrière chez Arecibo en 1965 et a finalement été directeur de l’observatoire dans les années 1980. «La première panne de câble a certainement été une surprise et une grande inquiétude… Avec la deuxième panne de câble, évidemment, les choses sont devenues beaucoup plus graves.

Une vue aérienne de l’Observatoire d’Arecibo. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation du NAIC – Observatoire d’Arecibo, une installation de la NSF)

Le risque n’est pas seulement l’histoire d’un demi-siècle de recherche de l’observatoire couvrant l’astronomie, les études atmosphériques, astéroïdes géocroiseurs et la recherche de la vie au-delà de la Terre. Plus préoccupant, disent les scientifiques, est la possibilité de perdre une installation unique avec beaucoup de travail à faire.

« Arecibo est toujours un télescope qui est à l’avant-garde de nombreux domaines et sa perte serait énorme », a déclaré Campbell. « Je garde tous mes doigts croisés pour qu’ils découvrent comment stabiliser la structure et la faire réparer. J’ai encore un peu d’espoir. »

«C’est une situation précaire», a-t-il ajouté, «et nous devons juste attendre et voir».

