L’emblématique «  arche de Darwin  » aux Galapagos s’est écrasée dans la mer

Le sommet de Darwin’s Arch, la célèbre arcade en pierre naturelle du nord des îles Galapagos, s’est écrasé dans les vagues, selon des informations.

L’arche, située à moins d’un kilomètre au large de la côte escarpée et rocheuse de l’île de Darwin, s’est effondrée « à la suite de l’érosion naturelle », a écrit le 17 mai le ministère équatorien de l’Environnement et de l’Eau. sur Twitter .

L’arc naturel a été nommé pour le biologiste anglais Charles Darwin, qui a étudié évolution aux Galapagos lors de son voyage à bord du HMS Beagle au début des années 1830. Maintenant que le sommet de l’arc est parti, une agence de voyage, Aventures d’agresseur , appelle les deux monolithes de pierre qui restent «les piliers de l’évolution», CNN a rapporté .

L’île de Darwin est une île volcanique située sur une plate-forme rocheuse à environ 10 mètres sous l’eau, selon une étude publiée en 2014 dans le journal. PLOS One . Cette plate-forme s’étend au sud-est, là où se trouvait autrefois l’Arche de Darwin. Le ministère a noté dans un deuxième tweet que, « à un moment donné [the arch] aurait fait partie de l’île de Darwin, « faisant vraisemblablement référence à l’époque où le niveau de la mer était plus bas.

La plate-forme qui retient l’île et l’arche descend dans une pente raide qui descend de plus de 100 m (328 pieds), selon l’étude PLOS One.

Alors que les touristes n’ont jamais pu apercevoir l’arche de la terre – l’île de Darwin n’est pas ouverte aux visiteurs – les eaux au large de ses côtes sont ouvertes et sont « considérées comme l’un des meilleurs endroits de la planète pour plonger et observer des bancs de requins et d’autres espèces », a écrit le ministère dans son deuxième tweet.

Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de # Galápagos. Este suceso sería consecuencia de la erosión naturel. 📷Héctor Barrera pic.twitter.com/lBZJWNbgHg17 mai 2021 En savoir plus

Et en fait, le PLOS One étude a révélé que les femmes enceintes requins baleines (Rhincodon typus) a fait «un usage intensif de l’Arche de Darwin».

Des recherches antérieures avaient montré que les eaux autour de l’arche abritaient « une densité extraordinairement élevée de multiples espèces de requins et autres récifs et pélagiques. [open ocean] poissons qui changent sur une base saisonnière », a écrit l’équipe dans l’étude. marteaux et autres requins, tortues de mer , raies manta et dauphins, selon le Conservatoire des Galapagos .

Mais alors que les chercheurs savaient que les requins baleines, le plus grand poisson vivant connu, nageaient souvent autour de l’île de Darwin, ils étaient tout de même surpris que quatre requins baleines en gestation (suivis avec des balises acoustiques) fréquentent l’arche, même si les requins ne mangeaient pas ou montrant des comportements spécifiques là-bas.

L’équipe a conclu que l’île de Darwin a un rôle «en tant qu’escale importante dans une migration, peut-être à des fins de reproduction», pour les requins baleines.

La réserve marine des Galapagos a été désignée pour protéger la vie marine, et les 19 îles des Galapagos sont également reconnues comme un Site du patrimoine mondial par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Les îles ne se ressembleront pas sans l’arc, mais j’espère que les requins baleines ne seront pas dérangés.

