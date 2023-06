L’emblématique Alter Ego Ali G de Sacha Baron Cohen est prêt pour un retour selon la rumeur

Sacha Baron Cohen est censé reprendre le rôle qui l’a catapulté à la gloire, Ali G. Cohen est connu pour sa comédie axée sur les personnages. Les fans aspirent à la renaissance du personnage classique.







La nouvelle que Cohen travaille actuellement sur des projets Ali G a été partagée par le rédacteur en chef de Above the Line, Jeff Sneider, lors d’une apparition en podcast. Bien que Sneider ait été prudent dans sa révélation, ses allusions étaient aussi alléchantes que l’arôme émanant d’une cuisine gastronomique. Il a suggéré que le mercuriel Cohen orchestre un projet Ali G, mais avec le secret d’un magicien gardant ses tours.

Les mots de Sneider étaient prudents mais remplis d’espoir. Il a reconnu que Cohen, toujours le showman énigmatique, est un maître pour dissimuler ses plans. Même ainsi, Sneider n’a pas pu s’empêcher de partager ses spéculations selon lesquelles il pourrait très bien s’agir d’un projet de film en cours de réalisation, plutôt que d’une série télévisée.

Cela ne serait pas surprenant, car la trajectoire récente de Cohen l’a vu créer des chefs-d’œuvre cinématographiques comme Borât et sa suite. La possibilité qu’Ali G honore à nouveau le grand écran a envoyé des vagues d’anticipation dans les cercles du divertissement.

L’éditeur a partagé pendant le podcast :

« Je pense qu’il y a même des gens dans les commentaires qui disent : ‘Qui est Ali G ?' » Je pense qu’il peut réussir à faire des farces à beaucoup de gens. Je pense juste que nous avons besoin de plus de comédies en général. Ce week-end, No Hard Feelings vise une ouverture de 12 millions de dollars, et cela ne va pas exciter Hollywood à l’idée de faire plus de comédies, mais il faut des gens comme Sacha Baron Cohen qui peuvent aller faire leur propre truc, et n’ont pas besoin de permission ou peu importe. »

L’héritage audacieux d’Ali G et l’éclat secret de Cohen

Pour les non-initiés, Ali G était un personnage qui dépeignait une parodie de la culture urbaine, en particulier le style de vie opulent et chargé de bling des rappeurs qui ont trouvé de l’or. Ali G était l’incarnation de l’audace, menant des entretiens avec les riches et les influents, et réussissant souvent à les faire se tortiller en naviguant dans la conversation sur des chemins perfides. Ce personnage était un mélange artistique de satire et de réalité, ce qui le rendait si attrayant pour un vaste public.

Les origines d’Ali G remontent à Spectacle Da Ali G. L’émission a été diffusée pendant trois saisons entre 2000 et 2004 sur Channel 4 et plus tard sur HBO. Le spectacle était un assortiment d’humour et de satire audacieux.

La représentation d’Ali G par Cohen était si captivante qu’elle a conduit à un long métrage intitulé Ali G InDaMaison en 2002. Le film était un tour de montagnes russes qui a même vu Ali G devenir momentanément membre du Parlement.

Ce qui est le plus étonnant, c’est la capacité de Cohen à opérer sous le radar. Sneider rappelle comment Borate 2 a été réalisé de manière totalement furtive et n’a été révélé que lors de ses projections de test. Il semble que Cohen aime travailler sur ses projets dans le plus grand secret. Il assure qu’ils restent secrets et ne les font connaître qu’une fois qu’ils sont prêts à être libérés.

La renaissance potentielle d’Ali G par Sacha Baron Cohen est une perspective électrisante. Avec son historique de planification et d’exécution méticuleuses, il est difficile de prédire ce qui se prépare. Mais si le projet Ali G se concrétise, il promet d’être un délicieux régal pour les amateurs de comédie qui ont été affamés de contenu de qualité.