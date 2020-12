l’embargo prend fin, les problèmes commencent

Sortez les parapluies

Lorsqu’un jeu accumule autant d’attente que Cyberpunk 2077Comme on s’en souvient, il a été initialement annoncé en 2012 avec un premier teaser publié l’année suivante, restant en hibernation pratiquement totale jusqu’à l’année dernière (le solde étant penché en faveur de Le sorceleur pendant ces années), au moment où les embargos sont levés et les analyses et articles commencent à être publiés par des personnes qui ont eu accès au titre, de la même manière qu’ils peuvent être la cerise sur le gâteau promotionnel du titre, ils peuvent soulever des doutes et provoquer des sourcils levés, compte tenu du nombre considérable d’heures que les travailleurs de CD Projekt RED ont investi (avec croquer et sans lui) dans le projet, qui aurait peut-être pu utiliser plus de temps dans la cuisine, à la colère et au mécontentement des hommes avec des cravates et des mallettes.

Chaque fois que vous travaillez à une analyse à publier avant le lancement officiel, il y a des dates d’embargo et diverses limitations, mais lorsqu’il s’agit de titres AAA à gros budget, Ces limites se rétrécissent au point de demander que certains aspects (dont nous parlerons plus tard en détail) ou que leur propre matériel ne puisse pas être montré au profit de celui déjà préparé par le distributeur, et cela a été le cas de Cyberpunk 2077, comme plusieurs utilisateurs l’ont commenté sur différents médias et plates-formes.

J’ai terminé Cyberpunk mais je n’aurai pas de critique aujourd’hui car je ne pourrais pas me conformer à l’exigence d’embargo du CDPR qui nous interdisait d’utiliser notre propre gameplay enregistré dans la revue. Au lieu de cela, on nous a dit d’utiliser b-roll, qui est essentiellement une bande-annonce (suite …) – Amélioration des compétences (@SkillUpYT) 7 décembre 2020

En son temps, il y avait une certaine agitation sur la décision de Bethesda de mettre des embargos jusqu’à la date de lancement des titres eux-mêmes, mais ici, bien que ce ne soit pas la même situation, car il y a eu quelques jours pour publier des analyses et du contenu. , on ne voit pas tout ce qui a été vécu. On peut affirmer que c’est pour éviter les spoilers, mais dans ce cas, ce serait aussi simple que de limiter les missions dont les images et les vidéos peuvent être publiées (ce qui n’est pas non plus étrange dans de nombreux cas).

Qu’y a-t-il à cacher ou à cacher, CD Projekt RED?

Chaque fois que vous parlez de jeux en monde ouvert, en particulier de ceux qui accumulent plusieurs retards dans leur date de sortie quelques semaines après leur publication, vous devez vous préparer au pire, de la manière dont les problèmes de performances et les bugs partout pourraient devenir. quelque chose d’habituel. Et suivant le chemin que d’autres ont déjà tracé, il semble que Cyberpunk 2077 il ne se débarrasse pas de cette croix, bien qu’avec des nuances.

Cyberpunk est un désordre buggy. Le jeu n’était pas aussi mauvais pour moi au début, mais vers la fin du jeu, il a commencé à s’effondrer. Chaque personnage principal a été touché par des bugs hilarants. La dernière image avant le générique a été boguée, je pensais que c’était la fin réellehttps: //t.co/1H6SEWOb90 – GenePu̶̗͇͆ń̵̲́͜k 2077 (@GenePark) 7 décembre 2020

sans pour autant. Je doute fort que n’importe quel correctif le premier jour puisse résoudre ces problèmes. c’est une menace de niveau vengeur. – GenePu̶̗͇͆ń̵̲́͜k 2077 (@GenePark) 7 décembre 2020

Il y a peu d’articles qui mentionnent des problèmes de toutes sortes et conditions dans Night City (de plantages jusqu’aux défigurations complètes des personnages, même en cinématique), et Il est quelque peu ironique qu’il y ait eu tant de controverse sur le croquer et malgré tout, il n’y avait pas le temps de peaufiner le jeu, laissant en l’air les problèmes déjà plus qu’évidents de planification de l’étude polonaise.

Cependant, et en revenant aux limites des aspects à commenter qui peuvent exister selon les occasions, il semble que toutes les versions auxquelles les journalistes ont eu accès (principalement, PC) n’ont pas eu les correctifs disponibles cela, de manière prévisible, résoudra tous les problèmes mentionnés (et ceux qui n’ont pas encore été découverts, en l’absence d’acteurs essayant de pousser les systèmes à la limite). Sur cette base, il est jusqu’à un certain point juste de donner le bénéfice du doute, bien qu’avec un scepticisme plus qu’évident.

Quoi Cyberpunk 2077 ça va être un succès commercial et critique incontestable, il va peut-être gagner tous les prix possibles du médium, et se noyer davantage dans les tickets pour le dôme du CD Projekt RED. Mais il est aussi incontestable qu’il sert à aérer tous les problèmes de l’industrie du jeu vidéo AAA, que le jeu, malgré l’exploitation et plusieurs retards, a manqué de temps, et surtout, que le Cyberpunk 2077 Il arrivera vraiment l’année prochaine, avec la version pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S, avec des améliorations de performances et des problèmes résolus (avec patch pour la version PC inclus, espérons-le, pour celui de la parité des plateformes et du respect de CD Projekt RED au PC).