L’émancipation de Will Smith : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Will-Smith a toujours été connu pour avoir choisi des rôles non conventionnels, faisant de lui l’un des meilleurs acteurs d’Hollywood. Avec des rôles percutants dans des films comme La poursuite du bonheur, Hommes en noir, Attelageet Après la terreWill Smith est une nouvelle fois de retour avec un thriller historique, Émancipation. Le film, réalisé par Antoine Fuqua (Le coupable), est basé sur l’histoire vraie de Gordon et pourrait devenir l’une des plus grandes œuvres de l’acteur.





Suite à l’incident des Oscars en mars, le film a été mis en attente pendant un certain temps avant d’être annoncé via Apple TV +. Le film semble prometteur, avec Will Smith jouant le rôle d’un guerrier de la libération qui échappe à l’esclavage. Voici tout ce que nous savons sur Émancipation.

Émancipation : l’intrigue

L’intrigue du film est basée sur une histoire historique de la guerre civile américaine. Il suit Peter, un esclave qui fuit une plantation de Louisiane à la recherche de sa famille. Alors qu’il voyage vers le nord avec peu d’espoir, il rencontre une multitude d’ennemis, y compris des chasseurs rusés et au sang-froid, des marécages mortels et la faim. Peter survit à tout cela et rejoint l’armée de l’Union grâce à sa volonté défiante.

Lors de l’examen médical, ils découvrent des coups de fouet sur son dos de son temps en tant qu’esclave. Il représente ce que Peter a traversé et de nombreuses autres personnes dans des situations similaires.

Bien que l’histoire puisse sembler simpliste, il y a beaucoup plus qu’il n’y paraît. Bien que le récit concerne principalement Peter, il y a plus de 40 autres personnes réduites en esclavage dans la guerre, dont la plupart sont presque tuées par le fouet. Lors de l’examen de l’armée de l’Union, Gordon (le vrai Peter) a déclaré :

« Dix jours à compter d’aujourd’hui, j’ai quitté la plantation. Le surveillant Artayou Carrier m’a fouetté. Je ne me souviens pas des coups de fouet. J’étais alité pendant deux mois à cause des coups de fouet et j’ai commencé à reprendre mes esprits – j’étais un peu fou. J’ai essayé de tirer sur tout le monde. Ils l’ont dit, je ne le savais pas. Je ne savais pas que je J’avais essayé de tirer sur tout le monde, ils me l’ont dit, j’ai brûlé tous mes vêtements, mais je ne m’en souviens pas. Je n’ai jamais été comme ça (fou) avant. Je ne sais pas ce qui me fait venir comme ça (fou). Mon maître est venu après que j’aie été fouetté ; m’a vu au lit; il congédia le surveillant. Ils m’ont dit que j’avais tenté de tirer sur ma femme le premier ; Je n’ai tiré sur personne; Je n’ai fait de mal à personne. Le capitaine de mon maître John Lyon, planteur de coton, sur Atchafalya, près de Washington, Louisiane. Fouetté deux mois avant Noël. »

Émancipation : les acteurs et l’équipe technique

AppleTV+

Derrière la description de cette histoire tragique, il y a un casting impressionnant, avec Will Smith dans Peter, l’esclave en fuite, Ben Foster dans Fassel, Steven Ogg dans le rôle du sergent Howard, David Denman dans le général William Dwight, Imani Pullum dans Betsy, Grant Harvey dans Leeds, Charmaine Bingwa comme Dodienne, Paul Ben-Victor comme Major Halstead, Mustafa Shakir comme Cailoux, Ronnie Gene Blevins comme Harrington, Aaron Moten comme Knowls, Dave Davis comme J. Oliver, Jayson Warner Smith comme Capt. John Lyons, Walker Babington comme William McPherson, Mark Ashworth comme RL Fabian et Melissa Lehman comme Mme John Thomas.

Bien que ces acteurs jouent des rôles influents, quelques personnages supplémentaires contribuent à élever le film. Peter de Will Smith est accompagné des déserteurs Jared Bankens, Josh Whites et Jeff Pearson tout au long du film.

Antoine Fuqua, connu pour son travail sur Jour d’entrainement, Les tueurs de remplacementet Le meilleur de Brooklyn, fait partie de l’équipe de production du film. Grâce à ses talents exceptionnels d’écrivain, Bill Collage (Exodus : dieux et rois) a improvisé toute l’histoire, tandis que Robert Richardson (L’aviateur) a agi en tant que directeur de la photographie. La musique est composée par Marcelo Zarvos, un compositeur et interprète dont les œuvres comprennent Merveille, Clôtureset Assez dit.

Apple TV+ a officiellement annoncé que Émancipationbasé sur une histoire vraie et mettant en vedette Will Smith, sortira en exclusivité sur sa plateforme le 9 décembre 2022.

Tout ce que nous savons d’autre

AppleTV+

En raison de la controverse provoquée par Will Smith lors de la 94e cérémonie des Oscars, la date de sortie d’Emancipation a été initialement repoussée à 2023. Néanmoins, une fois que l’acteur a présenté des excuses dans une vidéo sur Internet, la perturbation s’est estompée de la vue du public. Le retard initial a finalement été annulé et le film sortira à temps.

Indépendamment de ce qui s’est passé dans la vie personnelle de l’acteur, Will Smith est un acteur incroyable, et il pourrait une fois de plus prouver que ce film lui convient parfaitement. Smith a parlé de l’importance du film lors de l’événement post-projection. Selon Deadline, il a déclaré :

« Tout au long de ma carrière, j’ai refusé de nombreux films qui se déroulaient, euh, dans l’esclavage. Je n’ai jamais voulu nous montrer comme ça, vous savez, et puis cette image est arrivée et ce n’est pas un film sur l’esclavage. C’est un film sur la liberté. C’est un film sur la résilience. Vous savez, c’est un film sur la foi. C’est un film sur le cœur d’un homme, euh, ce qu’on pourrait appeler la première image virale. C’était une histoire qui a explosé et s’est épanoui dans mon cœur que je voulais pouvoir vous livrer d’une manière que seul Antoine Fuqua pouvait livrer. »

L’incident impliquant Gordon (Peter dans le film) a touché de nombreuses personnes au XIXe siècle, et nous obtenons maintenant une représentation visuelle de la tragédie après plus d’un siècle. Espérons qu’AppleTV + en fera un succès, comme pour tous les projets précédents, ce qui semble probable compte tenu de l’attachement de Will Smith à ce personnage.