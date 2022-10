L’émancipation de Will Smith attire les éloges de ses amis célèbres après une projection privée

Avant la première en streaming de Émancipation sur Apple TV+ en décembre, star Will-Smith a organisé une projection privée du film. Réalisé parAntoine Fuqua (Jour d’entrainement), Émancipation raconte l’histoire vraie d’un esclave en fuite en quête de liberté, quel qu’en soit le prix. C’est le premier film mettant en vedette Smith à sortir depuis que l’acteur a été impliqué dans le scandale des Oscars qui l’a vu gifler Chris Rock avant de remporter l’Oscar pour son rôle dans Roi Richard.





Révélant qu’il avait une projection privée, Smith s’est rendu sur Instagram pour publier des photos de l’événement. Il peut être vu avec plusieurs visages familiers sur une seule image, notamment Dave Chappelle, Rihanna, Kenya Barris, Tyler Perry, ASAP Rocky et d’autres. Certains d’entre eux se sont également tournés vers les médias sociaux pour faire l’éloge du film.

« Soirée ÉPIQUE !! Merci d’être venu voir Émancipation. J’espère que vous apprécierez !! », a écrit Smith dans son message d’origine.

« Cette nuit en était vraiment une pour les livres ! » Barris a écrit sur son propre compte Instagram lors du partage de la photo. « Un groupe d’amis incroyable et brillant s’est réuni et a été témoin de TRUE ART. La conversation qui a suivi a été l’effet de tout ce que nous espérons faire en tant que créatifs dans cette industrie. Je vous aime Will Smith et merci d’avoir accueilli… Émancipation est le véritable art, le pouvoir et tout ce qu’un film devrait être. Tu en as un, Will Smith.

Tyler Perry a également posté sur ses histoires Instagram : « Je suis toujours hanté par Émancipation. C’est vraiment puissant, émouvant et captivant. Et la conversation ensuite avec ce groupe était légendaire. Merci, Will Smith, pour l’aperçu.





Will Smith pourrait potentiellement gagner un Oscar pour l’émancipation

Après l’incident des Oscars, Émancipation avait été reporté sur Apple TV+ en raison de la polémique. Au fil des mois, cependant, la réaction contre Smith s’est considérablement refroidie. En changeant de vitesse et en relâchant Émancipation cette année après tout, le film sera désormais éligible pour les nominations aux Oscars en 2023. Potentiellement, Smith pourrait être à nouveau candidat au meilleur acteur, car bien qu’il ait été interdit d’assister à tous les événements organisés par l’Académie pour la prochaine décennie, il est encore éligible pour être nominé pour des prix.

« Tout au long de ma carrière, j’ai refusé de nombreux films qui se déroulaient en esclavage », a déclaré Smith en expliquant pourquoi il voulait faire Émancipation lors d’une précédente projection du film. « Je n’ai jamais voulu nous montrer comme ça. Et puis cette image est arrivée. Et ce n’est pas un film sur l’esclavage. C’est un film sur la liberté. C’est un film sur la résilience. C’est un film sur la foi. C’est un film sur le cœur d’un homme – ce qu’on pourrait appeler la première image virale. »

Se référant à une image célèbre de l’ancien esclave sur lequel le film est basé, Smith a ajouté : « Les caméras venaient d’être créées, et l’image de Peter fouetté a fait le tour du monde. C’était un cri de ralliement contre l’esclavage, et c’était une histoire qui a explosé et s’est épanoui dans mon cœur que je voulais pouvoir vous livrer d’une manière que seul Antoine Fuqua pouvait livrer.

Émancipation devrait sortir dans les salles de cinéma le 2 décembre 2022, suivi d’une sortie en streaming sur Apple TV + le 9 décembre 2022. Vous pouvez consulter la première bande-annonce du film ci-dessous.