L’élève et l’enseignant

Avec son deuxième album surprise de l’année, Music To Be Murdered By: Side B d’Eminem a encore renforcé sa réputation de maître du suspense hip-hop.

Pour la première fois dans l’histoire enregistrée, il semblerait que les Stans aient correctement prédit l’arrivée d’un album d’Eminem. Minuit a vu la sortie de Musique à assassiner par: Side B, une pièce d’accompagnement du premier opus arrivé en janvier – alors que l’année était si prometteuse. Comme son prédécesseur, Côté B trouve à nouveau Em rimant sur les beats du Dr Dre et de DA Doman, bien que la majorité de l’instrumentation soit manipulée de sa propre main. En tant que tel, cela ressemble à l’un des albums les plus personnels de sa carrière – au moins au niveau sonore – avec la production d’Eminem sur onze des seize pistes.

Jeff Kravitz / FilmMagic /

Là où la partie A a suscité des réponses joyeuses à la vue de la tracklist, qui a trouvé Eminem collaborant principalement avec des paroliers, la partie B renvoie les projecteurs sur lui et lui seul. En tant que l’un des vétérans les plus actifs du rap, avec vingt ans et douze albums studio d’une valeur d’expérience, sa perspective sur le jeu reste fascinante à voir. Malgré sa réputation autoproclamée de Luddite technologique, Em a depuis adopté Internet et a passé d’innombrables heures à explorer chaque terrier de lapin. Par conséquent, Côté B se sent comme un endroit pour rassembler ses pensées, réfléchir et répondre à certaines de ses expériences et observations. Et comme Hitchcock, dont il a été clairement inspiré ces derniers temps, Eminem comprend l’importance de cadrer ses clichés, de capturer des moments dans le temps et de prospérer sur la nature imprévisible du chaos.

Eminem ft. Or blanc – Zeus

RÉFLEXIONS SUR LE JEU

Malgré mon désir de voir une «Bitch Please 3» émerger avec la programmation originale de la suite, le fossé entre Eminem et son ancien collaborateur Snoop Dogg semble s’être élargi du jour au lendemain. L’un des plus grands plats à emporter est survenu pendant les bars culminants de « Zeus », qui a trouvé Eminem répondant à l’évaluation de The Doggfather selon laquelle il « n’était pas un des dix meilleurs rappeurs », une prise controversée publiée en juillet. Bien que Snoop ait finalement décidé de clarifier l’air et de montrer l’amour à Eminem, il est évident que la livraison de son message ne convenait pas à Slim Shady. Ce ne sont peut-être pas les commentaires eux-mêmes qui ont déclenché sa colère, mais plutôt ce récit qu’ils ont continué à susciter: une paire d’anciens de « Up In Smoke » en désaccord, dissipant la notion d’unité dans le cercle Aftermath.

Et, en ce qui concerne l’écrasement du bœuf, j’ai l’habitude que les gens me frappent

Mais juste pas dans mon camp, je suis diplomate parce que j’essaye d’être

La dernière chose dont j’ai besoin est Snoop me doggin

Mec, Dogg, tu étais comme un putain de dieu pour moi

Mec, pas vraiment – j’avais « Chien » à l’envers

Mais je commence à penser, tous ces gens me tirent dessus

Pas du tout irrespectueux, mais assez mordant pour que Snoop sache que le message n’a pas été apprécié, ni le ton. Pour l’instant, le Doggfather n’a pas encore répondu aux barres d’Em, et nous ne pouvons qu’espérer que le Dr Dre pourra jouer le rôle de médiateur et réparer les clôtures entre ses deux élèves. En fait, il faut implorer le Doc d’intervenir, car le rêve «Bitch Please 3» ne mérite pas de mourir comme ça.



Ke.Mazur / WireImage /

Snoop n’est pas le seul rappeur à recevoir un nom d’Em, qui a dévoilé certains de ses propres espoirs et craintes tout au long de «Zeus» et au-delà. Comme il en parlait précédemment avec «Prémonition» de Side A, Eminem semble profondément conscient (pas tout à fait inquiet) que de nombreux fans s’exposeront inévitablement au beau temps. Il va jusqu’à avertir directement Drake que son heure viendra, informant son collaborateur de «Forever» qu ‘«ils vont se retourner contre vous un jour aussi, et plus vous gagnez, plus ils le feront tôt / Ils appelleront vous une poubelle, en disant « que votre nouvelle n’est pas meilleure que la dernière. » Dans une culture où la célébration des légendes des jours de gloire peut sembler déprimante, la sombre prophétie d’Em porte une piqûre indéniable. Il fait même allusion à la honte publique de Chance après Le grand jour, apportant tranquillement son soutien à l’attaque du jeune Chicago en le présentant comme une victime de fans autorisés.

Sur « Favorite Bitch », un morceau qui ressemble à un morceau de compagnon plus sombre pour Récupération«25 To Life», Em présente à nouveau le hip-hop comme son partenaire dans une relation toxique. Au milieu de la piste métaphoriquement dense, Slim s’assure de donner du crédit à certains des grands du hip-hop actuels – bien qu’il soit clair que la philosophie du rappeur moyen est tout simplement trop éloignée de l’époque qu’il connaît et aime. «J’en connais quelques-uns de cette époque qui sont des paroles folles», admet-il, dans le couplet culminant. «Et même si la plupart n’atteindront jamais le niveau de Cole ou Weezy, ni ne seront émotionnellement attachés à Yo! MTV Raps. » Un étudiant du jeu dans son essence même.

L’inspiration derrière les deux chapitres de Music To Be Murdered By. Affiche de film Image Art /

L’ÉTUDIANT ET L’ENSEIGNANT

Il est juste de dire que l’un des nombreux thèmes Musique à assassiner par: Side B se concentre sur la notion de vieillissement dans le hip-hop et de retenir l’inspiration tout au long du processus inévitable. Constamment présenté comme un jeu de jeune homme, une prémisse qui contraste fortement avec de nombreux autres domaines créatifs – y compris celui dans lequel Alfred Hitchcock a forgé son héritage. Considérez cela Psycho, un film largement salué comme son opus magnum, a été réalisé quand Hitchcock avait soixante ans – douze ans de plus que Slim Shady. Et comme beaucoup de réalisateurs, le travail d’un créateur de premier plan est toujours soumis aux opinions des critiques.

Ces jours-ci, grâce à l’omniprésence des médias sociaux, la critique peut être une force écrasante – une force qui menace de dicter le sort non seulement d’un album, mais de l’artiste derrière lui. Pour Eminem, qui semble à jamais aigri par le La relance retombées, il ne suffit pas de rester les bras croisés et de laisser son récit être écrit pour lui. Au lieu de cela, il décide d’avancer, content de jouer deux rôles, toujours en désaccord mais incapable d’exister l’un sans l’autre: le professeur égaré et l’infatigable clown de classe.

Eminem ft. Ty Dolla € ign – Salope préférée