L’élégant Razer Book 13 est conçu pour le travail, pas pour jouer

Si vous aspirez au matériel Razer, mais que vous n’avez pas réellement besoin de jouer à des jeux sur votre ordinateur portable, le nouveau Razer Book 13 pourrait être votre truc.

Le Razer Book est conçu à partir de la construction usinée CNC de la société, qui a donné aux ordinateurs portables Razer la réputation d’être robustes. À l’intérieur, il comportera le nouveau processeur Intel de 11e génération «Tiger Lake» avec des graphiques Iris Xe.

Pour garder le nouveau processeur d’Intel au frais, Razer utilise une construction de chambre à vapeur plutôt qu’un caloduc moins coûteux. Le nouvel ordinateur portable ne sera pas exactement léger à 2,95 livres, mais il est assez petit à 11,6 x 7,8 x 0,6 pouces.

Razer Razer

Cette cote de 2,95 lb est avec la version non tactile du Razer Book 13, cependant. La version à écran tactile avec une couche de protection Gorilla Glass augmente un peu le poids, à 3,09 lb. Nous nous félicitons également de l’utilisation d’un panneau au format 16:10 avec des options de résolution 1920 x 1200 et 3840 x 2400, ce qui vous donne plus d’espace vertical pour travailler que les ordinateurs portables avec un rapport 16: 9.

Les options de RAM vont de 8 Go à 16 Go de LPDDR4X / 4267, avec un stockage allant de 256 Go à 512 Go en utilisant un lecteur M.2 standard.

Les ports comprennent deux Thunderbolt 4, un port USB-A 10 Gbps, HDMI 2.0 et un lecteur microSD. Puisqu’il s’agit d’un ordinateur portable Razer, le Razer Book 13 comportera bien sûr un clavier RVB complet par touche. La durée de vie de la batterie est de 14 heures avec une batterie de 55 wattheures.

Le Razer Book 13 devrait être mis en vente le 20 novembre avec un prix de départ de 1199 €. Ce sera pour la version Core i5 avec un écran non tactile. Dépensez 1599 € et vous obtenez un modèle à écran tactile avec un Core i7-1165G7, 16 Go de RAM et 512 Go SSD. Le modèle haut de gamme avec un écran tactile 4K + vous coûtera jusqu’à 1999 €.

Razer

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

