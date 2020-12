L’élégant Boomerang X sera publié par Devolver Digital et sorti début 2021

Cela a été une année chargée pour Devolver Digital, diffusant de fantastiques tubes indépendants tout au long de 2020. Boomerang X du studio DANG! cherche à continuer cette belle forme en 2021.

Le jeu de tir d’arène incroyablement élégant a l’air élégant et très amusant, avec ce style d’art détaillé à l’ombre de cellules et un mélange bizarre d’environnements et d’ennemis à découper.

DANG! X DEVOLVER nous sommes ravis d’annoncer que Boomerang X est publié par les fins monstres de @devolverdigital! pour ceux qui découvrent Boomerang X, bienvenue! consultez notre page Steam (https://t.co/D0o7tXvBCK) ou dites bonjour sur Discord (https://t.co/qTducuy1MM)! Kaspidae fait signe. pic.twitter.com/mmeXYWB9HV – DANG! fait Boomerang X (@videodang) 4 décembre 2020

Les teasers ont été brefs jusqu’à présent, bien que ce qui a été révélé sur le jeu – dans des publications sur Twitter, principalement – montre un jeu de tir dans l’arène rapide avec des mouvements acrobatiques.

Vous pouvez vous précipiter, tourner, voler et plonger dans divers environnements, chacun en proie à une foule de monstres à l’aspect farfelu. Votre arme principale est votre confiance Boomerang, coupée avec une lame de rasoir.

Boomerang X a aussi une histoire. Une puissance ancienne et sombre cherche à émerger des profondeurs, suintant à travers les fissures des villes abandonnées et à travers les racines des forêts primordiales.

Voici un petit extrait du gameplay élégant de la page Twitter @videogang.

venez pour le paysage, restez pour la sensation cérébrale instinctive de la lame-gooping et de la brûlure brûlante d’un écosystème grouillant d’écosystèmes odieux (hey allez rejoindre notre discorde: https://t.co/qTducuy1MM)#BoomerangX #screenshotsaturday pic.twitter.com/weoqAhjAKd – DANG! fait Boomerang X (@videodang) 5 décembre 2020

Comme vous pouvez vous y attendre d’un jeu avec du mouvement et un style artistique comme celui-ci, vous serez en mesure de ralentir le temps pour réaliser des combos impressionnants. Récupérez les éléments vitaux des monstres disséminés dans les niveaux et construisez un puits de puissance de ce pouvoir de contrôle du temps.

Le jeu a été révélé pour la première fois à la fin de 2019 et il a été annoncé cette semaine que Devolver Digital reprendrait la publication du jeu pour une sortie début 2021.

Voici un petit aperçu de certaines des meilleures captures d’écran pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble Boomerang X jusqu’à présent:

Il y a beaucoup de ces ennemis ressemblant à des méduses, dont un groupe s’appelle un «claquement». Il y aura beaucoup de claques en cours, je pense – même si j’ai pris cette blague sur la page Twitter du développeur.

Cette capture d’écran vous donne un aperçu de l’élégance de Boomerang X et de cette arme mortelle.

C’est un jeu qui correspond au style de Devolver Digital et se glisse dans la liste des jeux indépendants proposés par le studio. Vous pouvez suivre la progression du développement et plus de détails sur Boomerang X sur DANGs! page Twitter officielle.

De même, vous pouvez visiter le jeu Vapeur et collez-le sur votre liste de souhaits si ce jeu élégant ressemble à quelque chose que vous apprécierez au début de 2021. Voici la bande-annonce de 2019.