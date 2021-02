L’électrification est la devise. Mercedes Classe C se renouvelle avec des aspirations renforcées

Modèle avec une histoire de plus de 10,5 millions d’unités vendues, l’incontournable Mercedes-Benz Classe C présente désormais sa cinquième génération, révolutionnée dans le design, l’intérieur, le châssis et les moteurs, désormais tous électrifiés. Avec lequel le modèle à l’origine du célèbre 190 est désormais capable de parcourir jusqu’à 100 kilomètres, sans avoir recours aux gouttes de carburant.

Commencé en 1982 avec le précité et éternel 190, c’est près de 10 ans plus tard, plus précisément en 1993, qu’il changera de nom, pour adopter le nom de Classe C.Depuis, il ne cessera plus son évolution, donnant, par exemple, pour connaître le van (Estate), trois ans plus tard, atteignant aujourd’hui plus de 10,5 millions d’unités échangées dans le monde – et ce, disons, même sans compter sur l’apport de Estate, qui n’est pas vendu chez Mercedes-Benz deux plus grands marchés, les USA et la Chine. En bref: c’est du travail!

L’ingénieur en chef de la nouvelle famille Mercedes Classe C, Christian Frueh, et sa création

Avec cette cinquième génération désormais dévoilée, la famille Classe C se réinvente à nouveau, à partir d’une évolution de la plateforme MRA II, ajoutée avec une nouvelle plateforme électronique – un concept très similaire à celui de la nouvelle Classe S – et une évolution du châssis. Outre, bien sûr, la conception à ses débuts.

Plus de combustion pure. La future Mercedes Classe C se rend à l’électrification

D’ailleurs, et sur la nouvelle esthétique de cette cinquième génération de la Mercedes Classe C, dont les différences de dimensions extérieures, par rapport à son prédécesseur, subissent une croissance de 6,5 cm en longueur, +2,5 cm en empattement, +1 cm en largeur et -1 cm de hauteur, une référence obligatoire pour positionner la cabine un peu plus en arrière (bien que le capot avant soit en réalité plus petit), des montants arrière plus larges (accentuant le look Coupé), des surfaces plus propres, sans oublier les deux fines surélévations sur le capot, dénonçant la puissance du moteur qu’il abrite.

Également à l’extérieur, l’option pour l’étoile au centre de la calandre, des optiques à LED avant (le système d’éclairage numérique créé pour la première fois dans la Classe S est disponible, mais en option), et des feux arrière plus minces, plus fins. le couvercle du coffre et dessin d’un «C», composé de deux pièces.

En revenant à la base roulante, une augmentation de 2 cm de la distance entre les roues avant et de 5 cm à l’arrière – voies plus larges… -, dans ce dernier cas, également le résultat de l’adoption d’un essieu arrière directionnel; en fait, la Classe C devient ainsi la seule proposition du segment, équipée de cette technologie.

Dans la suspension, géométries indépendantes à l’avant et à l’arrière, dans les deux cas avec les roues reliées par plusieurs bras (et un sous-châssis à l’arrière), avec la possibilité (en option) de choisir un système d’amortissement électronique variable et un suspension à l’écoute plus sportive.

Les moteurs hybrides rechargeables, par contre, apparaissent toujours équipés d’une suspension pneumatique sur l’essieu arrière, comme moyen d’atténuer les effets négatifs causés par le surpoids de la grande batterie haute tension montée sur ce même essieu.

Intérieur avec plus d’espace et une meilleure fonctionnalité

Passant à l’habitacle de cette nouvelle génération de Mercedes Classe C, la plus grande évolution est, même en termes d’habitabilité, même si l’espace disponible n’augmente pas de manière significative – seulement 2 cm de largeur et de l’espace pour les jambes derrière. Avec le coffre gardant le même (455 l) dans la berline, mais gagnant encore 30 litres (490 l) dans le domaine.

Plus important, cependant, est l’amélioration de la fonctionnalité dans les versions hybrides rechargeables, qui, tout en continuant à avoir des compartiments à bagages plus petits (315 l dans la berline, 360 l dans le fourgon), ont perdu la «caisse» irritante et intrusive qu’ils avaient dans ces espaces, en raison de la manière dont ils étaient hébergés par les batteries. Depuis, à partir de maintenant, la possibilité de 40:20:40 frapper la banquette arrière devient également plus utilisable.

De retour dans la cabine, une plus grande concentration sur le conducteur, tout de suite, avec l’écran central du système d’info-divertissement MBUX II, qui peut être de 9,5 ou 11,5 pouces, et avec un format et un système d’exploitation très similaires à ceux du Classe S, désormais, plus concentrée sur vous. Et cela, combiné à la nouvelle tablette LCD de type tableau de bord 10,25 ”(ou 12,3”) numérique et entièrement configurable, améliore considérablement l’expérience utilisateur dans son ensemble.

De plus, contribuant également aux sensations à bord, la grande évolution des systèmes d’aide à la conduite, avec la nouvelle Classe C affichant trois styles de cadrans (Discret, Sport et Classique) et trois modes (Navigation, Assistance, Service) au choix , en plus d’un système de commande vocale disponible en plusieurs langues et d’un affichage tête haute qui fait flotter l’information à 4,5 mètres devant le véhicule.

Aussi nouveaux sont les cinq sorties de ventilation et le nouveau volant, à l’image de la Classe E renouvelée, bien qu’avec un diamètre plus petit, une jante plus épaisse et une partie inférieure aplatie, qui ne manque pas même de boîtes pour passer la boîte et deux commandes pour augmenter ou diminuer la force de récupération en freinant le plug-in. Ce qui, à décélération maximale, doit permettre de rouler avec la seule pédale droite, tout en réalisant une récupération d’énergie supérieure à 100 kW.

Moteurs: tous électrifiés

Évolution, comme déjà mentionné, également dans les moteurs disponibles, qui reposent désormais exclusivement sur des blocs à quatre cylindres, toujours accompagnés d’une transmission automatique à neuf rapports, en plus d’un composant électrifié: dans certains cas avec le système démarreur / générateur (48V ISG), qui garantit au moteur thermique un supplément de 22 CV / 200 Nm en accélération intermédiaire et forte, réduisant la consommation et améliorant les performances, tandis que dans d’autres, il s’agit du système hybride rechargeable beaucoup amélioré.

Quant au diesel à hybridation légère, l’un des premiers du marché, il a reçu un nouveau vilebrequin pour permettre une augmentation de la course des cylindres pour atteindre 1992 cm3 au lieu de la précédente 1950, la pression d’injection est passée de 2500 à 2700 bars, deux turbos maintenant à géométrie variable et améliorations des catalyseurs et des filtres à particules.

Ainsi, il sera disponible en C 200 d (163 ch), C 220 d (200 ch) et en 300 d (265 ch), dans ce cas, déjà avec quatre roues motrices.

Enfin et dans l’offre essence, le fameux 1,5 litre est le choix pour les versions C 180 (170 ch) et C 200 (204 ch) – également en 4MATIC -, tandis que le 2 litres équipe le C 300 (258 ch) ), deux et quatre roues motrices.

On pense déjà aux amateurs d’adrénaline… mais aussi aux portefeuilles bourrés, une première déception, résultant de la perte, dans la Classe C AMG, des blocs 4.0 V8 de plus de 500 ch (C63 AMG) et du six cylindres turbo (C43 AMG) ), en échange d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres plus modeste, quoique lourdement tiré, de 421 ch, plus un moteur électrique pour assurer une puissance maximale combinée de 550 ch.

Cependant, le plus grand progrès se trouve dans les moteurs hybrides rechargeables essence et diesel, avec le 300 et l’essence ajoutés au bloc de 2 litres (204 ch), un moteur électrique plus puissant (aimant permanent synchrone) de 129 cv (7 de plus qu’avant) et 440 Nm, afin de garantir un rendement total de 313 ch et 550 Nm. Soit beaucoup moins que la génération précédente, qui avait 320 ch / 700 Nm.

Le diesel (300 de), en revanche, n’est connu que pour continuer à utiliser le moteur 2 litres, plus le moteur électrique et 129 ch, laissant toutefois la performance totale finale à confirmer. Même s’il arrive quelques mois plus tard, il «promet» une puissance commune d’environ 300 ch et un couple de l’ordre de 700 Nm.

On s’attend également à ce que l’unité essence ait une consommation moyenne approuvée d’environ 1,5 l / 100 km et le diesel 1,1 l / 100 km. Comme toujours, il y a toujours la possibilité de gérer le mode de fonctionnement de la propulsion, en l’associant au système de navigation, afin de réduire la consommation et maximiser l’autonomie électrique.

En plus de cette fonctionnalité, les avantages d’une pédale d’accélérateur avec module haptique et point de pression (à un angle de 9,7 degrés) jusqu’à laquelle l’accélération est purement électrique (jusqu’à 140 km / h), après quoi le moteur à essence « se réveille « avec sa puissance et son couple accrus.

Enfin et résultat, aussi, des évolutions, dans ce cas, de la batterie haute tension, qui en est déjà à la quatrième génération, la Classe C nouvelle génération double pratiquement l’autonomie électrique, les versions essence et Diesel annonçant, à partir de maintenant, 100 kilomètres en mode zéro émission.

Par la suite et grâce au lancement d’un système de gestion de la température interne, le système permet également une charge en courant continu (CC), et avec le chargeur embarqué de 55 kW en option, une demi-heure suffit pour une charge complète. Avec le chargeur standard de 11 kW (triphasé dans une Wallbox), il est possible de recharger les batteries de la nouvelle génération de Mercedes-Benz Classe C en trois heures.

