Leitners lancera sa première montre connectée hybride au SEW Prague 2021 : tout ce que vous devez savoir

Leitners, basé en République tchèque, est sur le point de lancer sa première montre intelligente hybride nommée Ad Maiora au SEW (Salon Exceptional Watches) ce mois-ci. Le salon de l’horlogerie aura lieu à Prague, la capitale de la République tchèque.

Montre connectée Leitners Ad Maiora : ce que nous savons jusqu’à présent

La nouvelle smartwatch hybride fonctionnerait comme une montre conventionnelle mais avec des fonctionnalités intelligentes. Ad Maira, qui signifie en latin « vers de plus grandes choses », est livré avec un circuit intelligent avec des puces et des capteurs pour activer des fonctionnalités intelligentes.

Ceux-ci incluent la surveillance de la fréquence cardiaque, le GPS, le suivi des pas et le suivi des activités (y compris le vélo, la randonnée, la course, la natation et plus encore). La montre prendra également en charge Bluetooth 5.0, les notifications et l’application de l’entreprise pour plus de contrôles.

Il viendra avec un affichage électrophorétique (ou affichage e-paper) et est construit sur un mouvement automatique, calibre Miyota 9039. Il existe également un support pour un « horaire graphique non gênant ». La montre se synchronisera avec le calendrier d’un utilisateur et affichera les périodes chargées d’une journée avec des rayures autour de l’écran. Les utilisateurs seront informés de l’événement une fois que l’aiguille des heures se déplacera dans la zone en surbrillance.

Pour les non-initiés, Leitners est devenu célèbre grâce au financement participatif, avec plus de 450 partisans initiaux. Sa campagne Kickstarter a attiré l’attention de publications populaires telles que Forbes, TchèqueCrunch et Rafraîchissement. Elle a même obtenu la troisième place lors de la finale nationale de la Creative Business Cup 2021 pour être l’une des start-up les plus créatives de République tchèque.

La nouvelle smartwatch hybride Ad Maiora sera dévoilée lors de l’événement SEW, prévu les 22 et 23 octobre. La montre devrait être expédiée en février 2022.

Pendant ce temps, les gens peuvent visiter les magasins Leitners à Prague pour jeter un coup d’œil au prototype de la montre. Plus de détails à ce sujet seront révélés lors de l’événement.

