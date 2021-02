L’Einsteinium, l’un des éléments les plus énigmatiques du tableau périodique, est mesuré pour la première fois

Près de sept décennies après avoir été obtenu pour la première fois avec la combustion d’une bombe à hydrogène, einsteinium a été étudié et mesuré pour la première fois. Cet élément mystérieux du tableau périodique n’est pas obtenu naturellement et sa dégradation rapide et son instabilité rendent son étude très difficile. C’est désormais possible dans un laboratoire.





Une équipe de scientifiques du Lawrence Berkeley National Laboratory, du Los Alamos National Laboratory et de l’Université de Georgetown en a fait une réalité. Ils ont créer et analyser en détail les propriétés de l’einsteinium, quelque chose qui n’avait jamais été réalisé auparavant. Les chercheurs ont publié leurs résultats dans un article de Nature.

300 microgrammes d’einsteinium dans un flacon de quartz. Via Wikipedia.

Pour obtenir de l’einsteinium un réacteur isotopique à haut débit a été utilisé. L’élément a été obtenu à partir d’un autre élément qui est également fabriqué dans les laboratoires, le californium. Ce dernier est plus courant et est fabriqué dans des laboratoires à des fins commerciales. Les deux sont des éléments radioactifs et les réacteurs isotopiques sont capables de les fabriquer sans avoir besoin de faire exploser des bombes à hydrogène comme il y a des décennies.

Représentation graphique de l’einsteinium.

Avec l’échantillon obtenu, les chercheurs ont effectué différentes mesures. Par exemple, ils ont bombardé l’échantillon avec des rayons X pour savoir par spectroscopie d’absorption quelle est la distance de liaison de l’einsteinium. Après trois jours d’analyse, ils ont découvert que les longueurs d’onde se raccourcissaient légèrement, suggérant que les électrons d’einsteinium pourraient se coupler différemment à d’autres éléments proches.

Au bord du tableau périodique

Les éléments lourds du tableau périodique composent le groupe des actinides. Ces éléments varient de 89 à 103 en nombre atomique et sont parmi les plus lourds et les plus radioactifs. Parmi eux, l’uranium (92), le plutonium (94), le californium (98) et l’einsteinium (99) se démarquent. Alors que certains peuvent être trouvés naturellement, d’autres ne peuvent apparaître qu’après avoir été synthétisés.

Pour réaliser la synthèse de l’einsteinium, par exemple, les chercheurs doivent traiter des mesures de sécurité impliquées dans la création d’un élément radioactif. De même, une fois obtenu, il est nécessaire d’obtenir une quantité suffisamment importante pour que ses qualités puissent être étudiées. Par la suite, l’élément obtenu est «nettoyé», ce qui est souvent contaminé et non pur. Pour se faire une idée, dans l’étude de l’einsteinium l’équipe de chercheurs n’a obtenu qu’environ 200 nanogrammes.

Via | LiveScience

Plus d’informations | La nature