Leigh-Anne Pinnock annonce qu’elle est enceinte de son premier bébé

Leigh-Anne Pinnock sera le premier membre de Little Mix à avoir un bébé.

La star de Little Mix, Leigh-Anne Pinnock, a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son fiancé footballeur Andre Gray.

Se rendant sur Instagram aujourd’hui (4 mai), Leigh-Anne Pinnock a révélé qu’elle était enceinte et a publié les premières photos d’elle avec son ventre rond. Leigh-Anne a écrit: « Nous rêvons de ce moment depuis si longtemps et nous ne pouvons pas croire que le rêve se réalise enfin … nous avons hâte de vous rencontrer. »

Sur les superbes photos, on peut voir Leigh-Anne caresser sa bosse dans un superbe ensemble vert et poser avec son fiancé André.

LIRE LA SUITE: Little Mix joue en tant qu’alter-ego masculins avec les stars de Drag Race UK dans la vidéo Confetti

La star de Little Mix, Leigh-Anne Pinnock, annonce qu’elle est enceinte. Photo: @leighannepinnock via Instagram

Suite à l’annonce, les amis, fans et collègues de Leigh-Anne se sont immédiatement rendus sur les réseaux sociaux pour la féliciter ainsi qu’André. Les membres du groupe de Leigh-Anne, Jade Thirlwall et Perrie Edwards ont été parmi les premiers à commenter. Jade a écrit: « Je t’aime tellement. Regarde cette famille » et Perrie a écrit: « Je ne peux pas m’arrêter de regarder ces photos. Tu es une vision. Je suis tellement tous les deux! FÉLICITATIONS ma belle soeur! »

Des stars comme Alexandra Burke, Mabel et Stefflon Don ont également commenté le message. Millie Bobby Brown a écrit: « Félicitations. Tellement heureux pour vous les gars. » et le collaborateur de longue date et co-auteur de Little Mix, Kamille, a écrit: « STILL CRYINGGGGGGGGG ».

Leigh-Anne s’est fiancée à André en mai dernier et les deux stars sont ensemble depuis 2016. Parallèlement à son travail dans Little Mix, Leigh-Anne fera ses débuts d’actrice dans le film Boxing Day ce Noël et elle publie également le documentaire. Leigh-Anne: Race, puissance et pop le 13 mai.

Félicitations Leigh-Anne et Andre!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂