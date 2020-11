Leica lance la nouvelle caméra noir et blanc Q2 Monochrome

Avec le Leica Q2 Monochrom, un nouvel appareil photo noir et blanc apparaît. L’appareil photo plein format avec son capteur d’image noir et blanc spécialement développé est destiné à être une option lumineuse pour les photographes professionnels qui s’occupent de cet art photo spécial.

La photographie en noir et blanc n’est pas une relique du passé. Il s’agit plutôt d’une variante de l’art photographique qui fonctionne avec la lumière et les contrastes et qui n’est pas distrait par les couleurs. Selon le fabricant, le Leica Q2 Monochrom est le premier appareil photo numérique compact plein format doté d’un capteur d’image noir et blanc exclusivement développé. Il s’agit d’un capteur de 35 mm avec un objectif grand angle lumineux et une résolution de 47,3 mégapixels.

Autofocus rapide et boîtier étanche

L’objectif fixe est appelé Leica Summilux 28mm f / 1.7 ASPH. L’appareil photo peut prendre des photos jusqu’à 100 000 ISO et enregistrer des vidéos 4K. L’autofocus doit faire la mise au point en 0,15 seconde, la vitesse d’image en série est de 10 images par seconde à pleine résolution. Le boîtier est étanche, après tout, les appareils photo comme celui-ci sont souvent utilisés dans la photographie d’architecture, de rue et de paysage, c’est-à-dire souvent à l’extérieur.

Disponible à partir de 5590 euros

Un zoom n’est possible que via la section image, et il existe un mode qui simule un téléobjectif de 75 mm. Le viseur OLED a une résolution de 3,68 mégapixels.

Le Leica Q2 Monochrom est désormais disponible à partir de 5 590 euros.