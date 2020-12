Lego veut voir vos créations de vacances ‘Star Wars’

Il est temps de faire la fête dans une galaxie lointaine, très lointaine avec vos ensembles Lego.

Dans les jours qui ont suivi la fin de la deuxième saison de «The Mandalorian» par Disney Plus, Lego propose des activités spéciales sur le thème de la Force pour les vacances.

Mercredi (23 décembre) est la dernière chance de rejoindre le « Star Wars: Force pour le changement « défi avec la Ligue Lego Pour l’inspiration et la reconnaissance de la science et de la technologie (FIRST), qui demande aux fans âgés de 13 ans et plus de réinventer les briques Lego en » constructions inspirées des vacances de Star Wars « , ont déclaré Disney et Lego dans un communiqué de presse.

« Partagez une photo de vos créations de vacances Lego Star Wars sur Instagram ou Twitter avec #LEGOStarWarsHolidayContest, et un gagnant du grand prix sera sélectionné pour recevoir le set Lego » Star Wars « Millennium Falcon et une PREMIÈRE équipe de Lego League ou une inscription en classe, » le communiqué de presse déclaré.

Les meilleurs ensembles Star Wars Lego de 2020: des offres intéressantes et plus

Préparez vos ensembles #LEGOStarWars pour la saison des fêtes en ajoutant des éléments festifs! 🎄 🎁 @starwars pic.twitter.com/eDECD43EgV8 décembre 2020

Les fans peuvent également soumettre des designs de vacances virtuels pour le concours en utilisant Lego Digital Designer ou BrickLink Studio, selon une déclaration du 9 décembre .

Quatre finalistes seront sélectionnés pour recevoir Lego Star Wars The Child (alias « Baby Yoda » de « The Mandalorian »), X-wing Fighter de Lego Star Wars Poe Dameron (un personnage populaire de la série suite de 2015-2019), et divers ensembles de véhicules Lego Star Wars de différentes époques de franchise: le Sith TIE Fighter, l’AT-AT et le Razor Crest.

#ForceForChange @FIRSTweets et @LEGO_Group demandent aux fans de réinventer les briques LEGO dans les constructions de vacances Star Wars. Partagez une photo de votre build sur Twitter ou IG avec #LEGOStarWarsHolidayContest. Les conceptions de vacances virtuelles peuvent également être soumises à l’aide de LEGO Digital Designer ou de BrickLink Studio. pic.twitter.com/6lOnhv6AtQ9 décembre 2020

Lego a publié de nombreux exemples de créations « Star Wars » sur le thème des vacances ces derniers jours sur les réseaux sociaux et sur YouTube.

Un message Twitter du 8 décembre a montré The Child, le Millennium Falcon, un AT-AT et un TIE fighter ornés de guirlandes, d’arbres de Noël, de cadeaux et même de chapeaux de fête.

Sur YouTube, les vidéos récentes expliquent comment créer un Lego Santa hat et barbe pour votre AT-AT , comment construire des cannes de bonbon et organiser une fête avec des personnages « Star Wars » , Et un vidéo omnibus présentant des thèmes de vacances pour les décors comme l’intercepteur Jedi d’Anakin, le Starfighter du général Grievous et les soldats clones de la 501e Légion.

Les meilleurs Lego Star Wars The Razor Crest du jour et offres Lego Star Wars The Razor Crest

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.