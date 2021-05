LEGO: Tout le monde est spécial – un nouvel ensemble célèbre la diversité

LEGO Statue de la Liberté LEGO Architecture - 21042

Construisez votre propre monument Construisez un modèle LEGO à partir de l’un des monuments nationaux les plus célèbres au monde avec cet ensemble LEGO Architecture. Cet élégant modèle LEGO Architecture a les authentiques couleurs gris-vert et beige et est fini avec une plaque décorative. Cet ensemble est adapté à partir de 16 ans et se compose de 1685 pièces. Lorsque vous avez construit la statue de la liberté dans son ensemble, le monument a presque 50 centimètres de haut. A propos de Lady Liberty La statue de la liberté se situe dans le port de New York et domine plus de 90 mètres au-dessus de Liberty Island. L'image accueille ainsi des marins du monde entier. Le symbole ultime de la liberté était un cadeau de la France aux États-Unis et a été officiellement dévoilé le 28 octobre 1886 en présence d'une foule immense. Il a une base détaillée avec bouclier et décoration en pierre et des balcons à colonnes. La statue de Lady Liberty elle-même a une robe souple, une chaîne cassée, une couronne à 7 pointes, la célèbre tablette et un bras levé avec une torche dorée à la main.