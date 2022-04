LEGO Super Mario : la bande-annonce annonce l’extension Princess Peach

Il est là depuis plus de deux ans Lego-Pose dans Super mario-Style. De plus en plus est venu au fil du temps extensions et de nouveaux personnages ajoutés. Quitter maintenant Nintendo dans une bande-annonce un autre personnage, à savoir Princesse Peach. Et avec elle viennent d’autres surprend.

LEGO Super Mario : qu’est-ce que c’est réellement ?

En 2020, le premier est venu Ensembles LEGO en coopération avec Nintendo. Les extensions sont compatibles et peuvent grands niveaux à assembler. Pendant que vous êtes avec les personnages à travers le cours auto-construit bouge, les personnages parlent et réagir sur des événements tels que des blocs de points d’interrogation, des obstacles et des ennemis. au dessus de codes-barresqui se lit avec la figure, devient un réaction récupéré qui correspond à chaque section du niveau.

Il y a maintenant plusieurs ensembles avec différents ennemis et obstacles inspirés des jeux Super Mario. ceux-ci peuvent combinés individuellement pour permettre une expérience de jeu variée.

Nouvelle figurine, nouveaux décors, nouvelles possibilités

Avec Princesse Peach introduit un nouveau personnage dans le monde déjà diversifié de LEGO Super Mario. Elle n’est pas seulement compatible avec les anciens ensembles. Elle aussi peut réagir aux autres personnages utilisés dans le jeu. UN kit de démarragequi est probablement d’environ son château agira, et d’autres ajouts rendent la version encore plus intéressante et offrent la possibilité de plus en plus créativité et défis.

La bande-annonce montre diverses possibilités, que Peach propose comme nouveau personnage. Il y a aussi des premiers aperçus des extensions qui apparaîtront avec. la communauté de réseau attend avec impatience l’expansion d’une part et la bande-annonce elle-même d’autre part. Beaucoup louent la musique du Nintendo 64-Classique « Super Mario 64 » qui fait beaucoup nostalgie apporte avec lui.

Princesse Peach sera lancé dans le cadre d’un kit de démarrage. De plus, le général extensions publié. Les ensembles seront au cours de cette année être disponible dans le commerce.