LEGO Super Mario aura une nouvelle figure détaillée de Bowser

Les fans de »Super mario » et les blocs de construction Lego sont sur le point de recevoir une grande figure du méchant principal de la franchise Nintendo, car une nouvelle gamme de produits pour adultes a récemment été annoncée, qui est une figure LEGO de Bowser. Ce dernier produit fait partie de la collaboration LEGO et Nintendo qui a débuté en 2020, avec ce nouveau Bowser assemblé avec un total de 2 807 pièces.

Une vidéo de trois minutes a été postée sur la chaîne YouTube LEGO montrant la figure du roi des Koopas d’une taille remarquable, incluant beaucoup de détails dans chacune des caractéristiques du personnage, étant l’intention du groupe de création depuis la mise en place du projet dans le développement. « Parce que plus vous construisez quelque chose de grand avec des briques LEGO, plus vous pouvez mettre de détails », a expliqué le concepteur. Carl Merriam dans la remorque.

Vous pourriez également être intéressé par : Minecraft : où trouver et à quoi servent les grenouilles ?







Comme si cela ne suffisait pas, ce nouvel ensemble LEGO Bowser a des mouvements entièrement contrôlables, tels que l’ouverture et la fermeture de sa bouche ou le déplacement de sa queue, ainsi que la capacité de tirer une boule de feu si vous appuyez sur la gâchette de sa coque. Que ce soit pour construire, jouer ou exposer, la figurine est un excellent ajout pour les fans avec ses nouvelles fonctionnalités qui recréent le look emblématique de Bowser aussi fidèlement que possible. Tant de détails sont mis dans cette figure, que lorsque vous la prenez, on dirait que Bowser saute

« Bowser est, tout simplement, le seigneur, et nous sommes ravis d’annoncer que nous introduisons cette version surdimensionnée dans la gamme adulte LEGO Super Mario », a déclaré Merriam. « Depuis que nous avons lancé LEGO Super Mario il y a deux ans, nous avons poursuivi ce voyage, nous élargissant progressivement avec les personnages les plus emblématiques et les plus reconnaissables de l’univers LEGO Super Mario. »

Vous pourriez également être intéressé par : Les meilleurs jeux vidéo de 2022 jusqu’à présent passés en revue par les critiques

La ligne adulte de LEGO propose un catalogue diversifié de kits de construction sur le thème de Super Mario, chacun conçu pour évoquer chez les fans la nostalgie de jouer à Mario dans le cadre de leur enfance et de leur adolescence. L’ensemble intitulé »The Mighty Bowser » sera mis en vente le 1er octobre au prix de 260 dollars, soit environ 5 500 pesos mexicains.