« LEGO Star Wars: The Skywalker Saga » aura 300 personnages

« LEGO Star Wars: The Skywalker Saga » n’a pas seulement 100 personnages jouables, ni 200 sinon 300, ou du moins à peu près 300 caractères. Et inclus dans cette liste massive est un personnage que beaucoup ne font pas ils s’attendaient à être dans le jeu, au moins en tant que personnage jouable.

Presque tous les personnages principaux peuvent être joués dans le jeu, y compris le seul Babu Frik, bien qu’à ce moment nous n’avons pas vu le personnage en action de quelque manière que ce soit.

Selon le concepteur principal du jeu, Dawn McDiarmid, TT Games a inclus environ 800 personnages uniques en jeu, en les divisant entre 500 personnages non jouables et 300 personnages jouables.

Et cela peut sembler beaucoup Et c’est parce que c’est le cas, mais quand on considère que le jeu couvre les neuf films principaux, il n’est pas très surprenant que il y a tellement de personnages, bien que cela n’enlève rien à son impressionnant Jeux TT Vous avez non seulement implémenté ces nombreux personnages, mais vous les avez également testés.

«LEGO Star Wars: La saga Skywalker» sortira ce printemps via PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Commutateur Nintendo.