LEGO Star Wars: The Skywalker Saga apporte plus de 300 personnages jouables

Que c’est dans le La saga Skywalker de LEGO Star Wars l’un ou l’autre personnage est probablement bien connu. Mais combien il y en a exactement et combien d’entre eux seront jouables était auparavant complètement inconnu.

En fait, ça devrait être fort Dawn McDiarmid (Lead Hub Designer TT Games) via PlayStation Magazine autour du 800 personnages uniques être qui en a fait le jeu, et 300 parmi eux sont même des personnages jouables que nous pouvons contrôler nous-mêmes dans «Lego Star Wars: The Skywalker Saga».

Comme l’explique McDiarmid, beaucoup d’entre eux se concentreraient sur la nouvelle trilogie se rapportent, mais les personnages des deux autres trilogies ne seront probablement pas non plus négligés. Il en sera de même, entre autres Babu Frik pour être jouablecomme cela est explicitement souligné.

Lieux et format épisodique

Dans l’ensemble, il y a 23 planètes et lunesqui peut être visité ce qui est dans 28 lieux uniques reflète. Il veut dire:

« Si vous avez un endroit préféré dans Star Wars, il est très probable qu’il apparaisse dans le jeu et que vous puissiez le visiter. »

Il y a aussi la possibilité unique de l’individu Épisodes de la saga Skywalker dans n’importe quel ordre jouer. Cela signifie donc que vous pouvez d’abord jouer à la trilogie classique, puis aux préquelles et seulement ensuite à la nouvelle trilogie.

Le jeu en a aussi un Approche du monde ouvert. La plupart des emplacements seront librement explorables. Peut également plusieurs missions en même temps accepté et traité.

De plus, TT Games poursuit une approche qui s’écarte du modèle. McDiarmid déclare que Finlandais dans « Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker » est venu court. Tu veux la sienne Version du personnage alors améliorez-vous un peu à cet égard. Comment cela se sent et se joue à la fin, nous devrons attendre et voir.

« LEGO Star Wars: The Skywalker Saga » paraîtra au printemps 2021 (date finale inconnue) sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S. Si vous faites cela Jeu pré-commandé maintenant, vous recevrez un Steelbook unique pour le jeu: LEGO Han Solo en carbonite congelé.