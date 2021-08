LEGO Star Wars Terrifying Tales Halloween spécial arrive sur Disney+ cet automne

Guerres des étoiles reçoit un spécial LEGO Halloween juste à temps pour les vacances effrayantes de cette année. Le 1er octobre, le nouveau spécial Contes terrifiants LEGO Star Wars sortira exclusivement sur le service de streaming Disney+, poursuivant la collaboration entre Lucasfilm et le groupe LEGO. Le spécial, qui comprend Tony Hale et Christian Slater, a également eu son art clé officiel publié par Disney, et vous pouvez le consulter ci-dessous.

Le côté obscur a riposté de manière terrifiante en octobre. 🎃 LEGO Star Wars Terrifying Tales, une édition spéciale originale, commence à être diffusé le 1er octobre sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/02P85EF1uQ – Star Wars (@starwars) 3 août 2021

La ligne de connexion se lit comme suit : « Après les événements de Star Wars : L’Ascension de Skywalker, Poe Dameron et BB-8 doivent effectuer un atterrissage d’urgence sur la planète volcanique Mustafar où ils rencontrent le cupide et complice Graballa le Hutt. Le chef du crime a acheté le château de Dark Vador et le rénove pour en faire le premier hôtel de luxe tout compris inspiré des Sith de la galaxie. En attendant que son X-Wing soit réparé, Poe, BB-8, Graballa et Dean (un jeune garçon courageux et courageux qui travaille comme mécanicien de Graballa) s’aventurent profondément dans le mystérieux château avec le fidèle serviteur de Vador, Vaneé.

En chemin, Vaneé partage trois histoires effrayantes liées à d’anciens artefacts et à des méchants emblématiques de toutes les époques de Star Wars. Alors que Vaneé raconte ses histoires et attire nos héros plus profondément dans les entrailles sombres du château, un plan sinistre émerge. Avec l’aide de Dean, Poe et BB-8 devront faire face à leurs peurs, empêcher un ancien mal de s’élever et s’échapper pour retrouver leurs amis. »

La distribution de voix pour ce spécial LEGO comprend Jake Green dans le rôle de Poe Dameron; Raphael Alejandro en tant que doyen ; Dana Snyder dans le rôle de Graballa le Hutt ; Tony Hale dans le rôle de Vaneé Christian Slater dans le rôle de Ren ; Trevor Devall dans le rôle de l’empereur Palpatine ; et Mary Elizabeth McGlynn comme NI-L8. David Shayne est l’écrivain et le réalisateur est Ken Cunningham. Shayne, James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Keith Malone et Jason Cosler sont les producteurs exécutifs. Le spécial a été produit en collaboration avec Atomic Cartoons.

Il y a eu d’autres Lego Star Wars spéciaux, et ils ont même déjà évoqué les vacances dans l’univers de Star Wars. L’année dernière, Disney a sorti Le spécial vacances LEGO Star Wars, un successeur animé du tristement célèbre Spécial vacances Star Wars. Le Guerres des étoiles la franchise a peut-être reconnu la saison des vacances de Noël, mais Contes terrifiants sera le premier spécial Halloween officiel de la franchise. Un spécial Thanksgiving pourrait-il être le prochain?

Pendant ce temps, les choses avancent très bien sur le front du live-action pour Guerres des étoiles sur Disney+. La série attendue Le livre de Boba Fett a récemment terminé le tournage de sa première saison, et c’est quelque chose d’autre que de nombreux fans recherchent. Il y a beaucoup plus de Le Mandalorien en chemin aussi. Bien que Pedro Pascal tire Le dernier d’entre nous au Canada actuellement, sa co-vedette Giancarlo Esposito dit que la saison 3 de Le Mandalorien commencera à tourner dans un futur proche.

Contes terrifiants LEGO Star Wars sera présenté en exclusivité sur Disney+ le 1er octobre 2021. Vous pouvez également trouver Le spécial vacances LEGO Star Wars sur le service de diffusion en continu. Cette nouvelle nous vient du site officiel de Star Wars.

Sujets : Lego, Star Wars, Disney Plus