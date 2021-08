LEGO Star Wars : La saga Skywalker sort de sa cachette lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct

Geoff Keighley ne peut tout simplement pas s’en empêcher, n’est-ce pas ? Le producteur / présentateur flippin ‘adore faire du battage médiatique et taquiner des choses avant ses spectacles, et il le fait à nouveau avec Gamescom Opening Night Live. La vitrine est prévue pour la semaine prochaine le 25 août, mais Keighley ne peut pas attendre aussi longtemps pour révéler certaines des surprises.

Il vient de taquiner ce qui pourrait être un redémarrage de Saints Row, et maintenant il a annoncé un nouveau look à LEGO Star Wars : The Skywalker Saga :

Mercredi! Ne manquez pas un nouveau look en première mondiale à LEGO Star Wars : The Skywalker Saga (@LSWGame)@gamescom Soirée d’ouverture en direct, en streaming à 11 h PT / 14 h HE / 19 h BST / 20 h CEST. Connectez-vous sur https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/NLxX6vaFvb – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 20 août 2021

Ce jeu a été annoncé à l’E3 2019 et a depuis subi un ou deux retards. Il a actuellement une vague fenêtre de sortie de 2021, mais nous n’avons pas vu le jeu du tout depuis longtemps. Enfin, nous aurons l’occasion de voir un « nouveau look en première mondiale » sur ce titre insaisissable dans quelques jours.

Skywalker Saga couvre les neuf principaux Guerres des étoiles films, retraçant l’aventure de Un nouvel espoir jusqu’à L’ascension de Skywalker. Les jeux LEGO Star Wars ont toujours été un bon moment, et celui-ci sera le package le plus complet à ce jour.

Êtes-vous impatient de voir le jeu à la Gamescom Opening Night Live ? Tirez d’abord dans la section commentaires ci-dessous.