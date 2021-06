LEGO Star Wars amène la chambre de méditation de Dark Vador dans votre maison – Lego building set 75296

LEGO 41428 Friends La Maison sur la Plage, Ensemble de Jeu avec Andrea & Mia, série de Vacances d'été

Les enfants vont s’amuser pendant des heures avec cette maison sur la plage (41428) aux multiples fonctionnalités. Ce modèle de maison doté d’incroyables accessoires, comme un toit-terrasse de DJ, un bar à en-cas et un hamac, permet aux enfants de jouer à l'infini ! Les enfants vont adorer imaginer qu'ils sont sur la plage avec les mini-poupées Mia et Andréa de LEGO Friends. Le set inclut également un flamant rose et un dauphin (nouveautés de juin 2020), pour créer des aventures estivales illimitées. Les enfants peuvent jouer à surfer sur les vagues, à bronzer dans le hamac sous le palmier et à se détendre dans la chambre avec les mini-poupées. Le toit à charnières se soulève pour révéler une terrasse de DJ. Ce jouet à construire est un formidable cadeau pour un anniversaire, Noël ou toute autre occasion, pour les enfants de 6 ans et plus qui aiment le jeu de rôle inventif. Ce set de 444 pièces ravira les amateurs de projets de construction gratifiants. La maison sur la plage mesure plus de 17 cm de haut et 21 cm de large, et sera superbe une fois construite et exposée. Pour encore plus de jeu et de créativité, ce cadeau pour enfants sur le thème des vacances d’été peut être associé à n’importe quel autre set LEGO. Pas besoin de piles pour faire fonctionner ce jouet à l'ambiance estivale. L'imagination des enfants suffit pour que le jeu créatif se poursuive pendant des heures. Comme tous les kits de construction LEGO, ce set est livré avec des instructions claires faciles à suivre permettant aux enfants de 6 ans et plus de réaliser leur construction sans l’aide d’un adulte, ce qui encourage leur autonomie et renforce leur confiance. Les jeunes constructeurs découvrent le monde de LEGO Friends. Un accueil chaleureux les attend à Heartlake City, où les enfants peuvent réaliser tout ce qui leur tient à cœur aux côtés de leurs meilleures amies. Les sets de jeu LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées ainsi qu'aux propres critères de qualité du groupe LEGO, ce qui garantit qu’ils sont faciles à saisir, assembler et démonter par les petites mains, et cela depuis 1958. Le groupe LEGO soumet ses sets de jeu à des tests rigoureux afin de s’assurer que toutes les briques et pièces sont conformes aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées au monde ; les jouets LEGO sont ainsi parmi les meilleurs – et les plus sûrs – pour les enfants.