LEGO sortira de nouveaux ensembles Sonic the Hedgehog en 2023

Une fuite récente a révélé que Lego a prévu de sortir plusieurs nouveaux jeux de construction de »Sonic l’hérisson » en 2023. Bien que le thème de ces nouveaux ensembles n’ait pas été révélé pour le moment, on sait qu’ils auront une fourchette de prix de 29,99 € et 99,99 €, avec un total de 292 à 802 pièces.

Selon les rapports, chacun des ensembles Sonic sera basé sur une section, les collectionneurs pouvant combiner les pièces pour en faire un seul ensemble. Chacun d’eux viendra avec un canon de lancement pour tirer sur Sonic, et selon les informations divulguées, ils sortiront le 1er août 2023.

LEGO est déjà connu pour fabriquer des sets basés sur des franchises populaires telles que Marvel Cinematic Universe, les différents personnages de Star Wars, ou plus récemment des sets de construction basés sur Super Mario Bros., qui couvraient également différents domaines emblématiques du jeu vidéo.

Bien que la franchise » Sonic the Hedgehog » soit bien connue depuis des années, le personnage a connu une résurgence assez récente, engendrant deux films d’action en direct, des séries et des jeux vidéo à succès. Le dernier jeu sorti du personnage, »frontières sonores », a été considéré par les fans comme le meilleur jeu 3D Sonic de ces dernières années.

De même, Netflix sera diffusé le 15 décembre »premier sonique », la nouvelle série animée Sonic. Le synopsis officiel se lit comme suit :

» Dans Sonic Prime, les aventures bourrées d’action de Sonic the Hedgehog s’emballent lorsqu’une rencontre avec le Dr Eggman se traduit par un événement littéral bouleversant l’univers. Désespéré de reconstruire sa réalité principale et de sauver ses anciens amis, Sonic parcourt le Shatterverse, découvrant des mondes étranges et recrutant de nouveaux amis dans une aventure épique unique dans une vie.

De plus, il a été confirmé que « Sonic the Hedgehog 3 », la troisième partie du film d’action en direct du personnage, est déjà en production, avec sa première prévue pour le 20 décembre 2024.