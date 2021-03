Lego révèle un ensemble de découverte de la navette spatiale avec le télescope spatial Hubble

Autrefois décrite comme la machine volante la plus complexe jamais construite, composée de plus de 2,5 millions de pièces mobiles, vous pouvez désormais assembler votre propre modèle de navette spatiale de la NASA en utilisant seulement 2354 pièces.

Lego le lundi (22 mars) a dévoilé sa nouvelle navette spatiale Discovery de la NASA ensemble, qui non seulement réplique son homologue pleine grandeur dans des détails étonnants, mais le fait comme il a été configuré pour l’une de ses missions les plus connues et les plus historiques: le lancement du télescope spatial Hubble.

« J’ai toujours aimé cette combinaison de très compacts, presque miniatures, mais très élégamment détaillés, et je pense que c’est exactement ce que le modèle Hubble de cet ensemble m’a rappelé », a déclaré l’astronaute Kathy Sullivan dans une interview avec collectSPACE.com.

Et elle le saurait. Sullivan a volé en tant que spécialiste de mission sur Mission STS-31 de Discovery en 1990, lui donnant un siège au premier rang pour le déploiement de l’observatoire.

« Je ne savais pas à quoi m’attendre en ce qui concerne la taille de Discovery », a déclaré Sullivan à propos de sa première visite du nouvel ensemble de Lego. « Il mesure environ deux pieds de long. C’est une taille vraiment très impressionnante. »

Conçu pour les constructeurs adultes, le Lego NASA Space Shuttle Discovery contient beaucoup de détails dans ce paquet de deux pieds (0,5 m). Le train d’atterrissage se déploie, les gouvernes sur les ailes (élevons) bougent et les portes de la soute s’ouvrent pour exposer les radiateurs réfléchissants, le manipulateur robotique du Canadarm, l’antenne en bande Ku et même des caméras vidéo pour que «l’équipage» surveille les activités à l’extérieur.

« Traduire cela en Lego était un défi passionnant », a déclaré Milan Madge, qui a dirigé la conception de l’ensemble pour la société de jouets basée au Danemark, dans un communiqué. «Dans le vrai véhicule, chaque centimètre d’espace est utilisé de manière ingénieuse. Généralement, dans un modèle Lego, nous pouvons compter sur la taille pour accueillir la structure qui maintient l’ensemble ensemble, mais sur la navette spatiale Discovery, nous devions créer un extérieur lisse et intérieur capable de contenir la charge utile. «

Conçue pour les fans adultes de Lego, la navette spatiale Discovery de la NASA mesure près de deux pieds de long et est composée de 2354 pièces. (Crédit d’image: Lego)

Ce n’est pas seulement la soute qui s’ouvre. La cabine de l’équipage s’ouvre pour révéler le poste de pilotage avec les panneaux de commande de l’orbiteur et les sièges d’équipage. En dessous, le pont intermédiaire comprend les casiers d’équipement de l’équipage et le sas menant à la soute.

« Et pour tout ce que je sais, Bruce [McCandless] et je suis représenté à l’intérieur de ce sas, où nous étions coincés lorsque Hubble a été déployé », a déclaré Sullivan en riant. étaient sur Discovery le jour du déploiement. «

Sullivan a également été surpris de constater que le modèle comporte non seulement le frein de vitesse monté sur le stabilisateur vertical ou la queue, mais également les élévons, les surfaces de contrôle sur les ailes de l’orbiteur.

« Beaucoup de gens regardent le bord de fuite de l’aile de la navette et le considèrent comme l’ascenseur traditionnel comme vous le voyez à l’arrière de l’aile d’un avion », a-t-elle déclaré. «Sur la navette spatiale, c’est une combinaison d’un ascenseur et d’un aileron, appelé un élevon. Et alors j’ai pensé, voyons s’ils avaient les bons élévons – ils opèrent l’un en face de l’autre. Et en effet, ils ont bien compris.

En rapport: Le modèle de la Station spatiale internationale de Lego est hors de ce monde

L’astronaute Kathy Sullivan, qui a volé à bord de la navette spatiale Discovery, tient le nouvel ensemble de Lego inspiré de sa mission STS-31. (Crédit d’image: Lego)

« Et vous ne devez pas simplement malmener les élevons. Dans une torsion très intelligente. Vous pouvez tordre la cloche centrale du moteur principal et cela fera basculer les élevons d’avant en arrière », a déclaré Sullivan.

La même attention aux détails a été accordée au modèle de Lego du Le télescope spatial Hubble , qui peut être placé dans la soute de Discovery ou affiché sur son propre support inclus.

« Bien que ce soit un peu anachronique [detail], ils ont le grappin à l’arrière qui a été mis en place par l’équipe d’entretien final « , a déclaré Sullivan, dont le livre » Handprints on Hubble « détaille l’histoire du télescope spatial, ainsi que sa propre histoire. » Vous pouvez également voir qu’ils ont représenté l’objectif si vous regardez à l’avant de celui-ci. C’est vraiment super. «

Le module d’équipage peut être ouvert pour révéler à la fois le vol et les ponts intermédiaires de la Lego Space Shuttle Discovery. (Crédit d’image: Lego)

Produit pour célébrer le 40e anniversaire de la première mission de la navette spatiale, l’ensemble Lego NASA Space Shuttle Discovery sera vendu au prix de 199,99 € lors de sa mise en vente le 1er avril dans les magasins Lego et sur Lego.com.

En complément de l’ensemble, les membres du programme de fidélité Lego VIP pourront également échanger 1800 points pour recevoir un kit de modèle Lego basé sur une autre des charges utiles de Discovery: la sonde spatiale Ulysse. Également déployée en 1990, la mission première d’Ulysse était d’étudier le Soleil.

De plus, à partir du 18 avril, les magasins Lego du pays afficheront des images réelles prises par le télescope spatial Hubble qui ont été traduites sous forme de LEGO.

Cliquez pour collecter ESPACE pour voir plus de photos et de vidéos du nouvel ensemble LEGO NASA Space Shuttle Discovery.