Lego lance un Mandalorian N-1 Starfighter très détaillé

Il a eu sa première apparition glorieuse Chasseur N-1 dans Star Wars : Episode I – La Menace fantôme, où il est au service de force de sécurité royale de Naboo était en cours d’utilisation. Après cela, le modèle est apparu dans de nombreuses autres œuvres autour de la guerre des étoiles sur, dernier dans le très apprécié DisneyPlus-Séries Le livre de Boba Fett.

Dans l’émission du chasseur de primes titulaire, c’était lui Mandalorien Din Djarinqui a utilisé un N-1 Starfighter pour ses missions et exactement cette version du chasseur léger est ce qui a particulièrement impressionné de nombreux fans. En conséquence, il n’est pas étonnant que Lego décider de le vaisseau spatial comme modèle à inclure dans l’assortiment.

Le modèle Lego du N-1 Starfighter du Mandalorien

Grands et petits fans de la série et de Legos, parfois extrêmement modèles détaillés connaître le N-1 Starfighter à partir du 01 juin 2022 dans la boutique officielle Lego et chez certains revendeurs.

Le vaisseau spatial arrive 412 pièces et vise une recommandation d’âge de 9+ ans en particulier pour les jeunes explorateurs et aventuriers.

Pour qu’ils s’amusent beaucoup avec, leurs propres histoires sur la planète désertique Tatooïne pour prendre vie, le starfighter en a un Cockpit de figurineun siège passager pour Grogu, un souteun Tireur à ressort et de nombreux détails réalistes.

©Lego A/S.

Cependant, comme un avion sans pilote dans l’espace n’a que peu de sens, l’ensemble comprend également les deux figurines Lego. le Mandalorien et Devise Peli ainsi que les figurines Lego grogulargement encore considéré par les fans bébé yoda connu, et un Droïde BD. C’est ainsi que les heureux possesseurs de cette pièce de collection pourront jeu de rôle créatif concevoir et agir.

Bien sûr, il y en a aussi un dans le set Instructions illustrées étape par étape pour que rien ne se passe mal lors du montage. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser l’application Lego Building Instructions, dans laquelle fonctions intuitives sont proposés, tels que l’agrandissement et la rotation d’une vue de modèle numérique.

©Lego A/S.

Le Starfighter N-1 du Mandalorien : Jouet de construction détaillé pour recréer des histoires passionnantes de Star Wars : Le Livre de Boba Fett

: Jouet de construction détaillé pour recréer des histoires passionnantes de Star Wars : Le Livre de Boba Fett 4 personnages de Star Wars : Le Mandalorien (Din Djarin) avec sabre noir et pack fusée, Peli Motto avec clé, Grogu et un droïde BD

: Le Mandalorien (Din Djarin) avec sabre noir et pack fusée, Peli Motto avec clé, Grogu et un droïde BD Beaucoup de fonctionnalités: Le chasseur stellaire N-1 comprend un cockpit pour figurine, un siège passager pour Grogu, une soute, un fusil à ressort et de nombreuses éraflures et bosses réalistes

Pour jouer et exposer : Cette idée cadeau est livrée en 412 pièces et convient aux enfants de 9 ans et plus, le chasseur à construire mesure plus de 7 cm de haut, 42 cm de long et 29 cm de large

: Cette idée cadeau est livrée en 412 pièces et convient aux enfants de 9 ans et plus, le chasseur à construire mesure plus de 7 cm de haut, 42 cm de long et 29 cm de large Support d’application utile : Comme toujours, l’ensemble est livré avec des instructions détaillées, et l’application gratuite Lego Building Instructions avec des instructions de construction numériques avec une fonction de visualisation peut également être utilisée

: Comme toujours, l’ensemble est livré avec des instructions détaillées, et l’application gratuite Lego Building Instructions avec des instructions de construction numériques avec une fonction de visualisation peut également être utilisée Qualité supérieure: Lego promet la même qualité élevée dans ce produit que les acheteurs apprécient depuis de nombreuses années, y compris des normes de qualité strictes afin que les pièces s’emboîtent facilement et fermement

Si vous, vos enfants ou quelqu’un d’autre dans votre vie en avez un grand fan de lego et Star Wars : Le Livre de Boba Fett, vous en aurez un d’ici le 1er juin 2022 super idée cadeau pour les collectionneurs et les passionnés de jeux. Comme toujours, cet ensemble ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

Si vous souhaitez déjà consulter les instructions de montage du N-1 Starfighter, vous pouvez le faire sur le site officiel de Lego, afin de vous faire une idée de ce que vous souhaitez assembler et vous pouvez également estimer si votre les enfants sont à la hauteur.