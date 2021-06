Lego et Lamborghini s’associent pour créer une réplique grandeur nature de Lamborghini Sian FKP 37

LEGO 42115 Technic Lamborghini Sián FKP 37 Voiture de Course, Set avancé pour Adultes, modèle de Collection

Le set LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 (42115) propose une expérience de construction immersive. Une fois le modèle assemblé, les constructeurs peuvent explorer les fonctions de la voiture, fidèles à l’originale : le moteur V12 à pistons mobiles, la direction et les suspensions avant et arrière. Ce set LEGO Technic, doté d'une boîte séquentielle à 8 rapports, d'un aileron arrière, d'un capot et d'un coffre qui s'ouvrent, de freins à disque détaillés et de jantes dorées, permet de découvrir tous les détails de la véritable Lamborghini Sián FKP 37. Conçu spécialement pour les amateurs de voitures de sport, ce set de construction LEGO Technic avancé aux détails fascinants est livré avec un socle décoratif permettant d’exposer la voiture, et un numéro de série unique pour débloquer du contenu numérique exclusif. Un projet de construction gratifiant à s'offrir ou à offrir à un proche, pour un anniversaire ou pour Noël. Ce set LEGO est présenté dans un coffret exclusif somptueux et contient une pièce fascinant à exposer. Élaboré dans des tons vert citron vifs avec des jantes dorées et des éléments décorés, ce modèle de voiture constructible à l’échelle 1:8 mesure plus de 13 cm de haut, 60 cm de long et 25 cm de large. Propulsé par la passion ! Pas besoin de piles pour ce set LEGO Technic. Ainsi, il est possible de commencer à construire sans attendre. Livret pour collectionneurs exclusif, avec des instructions de montage complètes, des images et des interviews en coulisses des deux équipes ayant travaillé sur ce projet : le groupe LEGO et Automobili Lamborghini. Les sets LEGO Technic, avec leurs designs élégants et leurs fonctions réalistes, proposent une expérience de construction enrichissante et des modèles aux caractéristiques impressionnantes. Les sets LEGO Technic sont conformes aux normes industrielles les plus élevées, ce qui garantit que les éléments s'assemblent facilement. Les kits de construction LEGO Technic sont soigneusement testés pour s'assurer que tous répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées au monde.