LEGO et Adidas travaillent ensemble pour concevoir des baskets avec des blocs de construction

Il n’y a plus seulement les blocs de construction classiques de LEGO, mais aussi toutes sortes d’ensembles. De Mines Minecraft Du bonsaï de fleurs de cerisier au poste de police, il y a à peu près tout ce que le cœur d’un enfant ou d’un collectionneur désire.

À première vue, une collaboration inhabituelle existe également depuis un certain temps: LEGO et Adidas en ont déjà un en commun Ligne de vêtements pour enfants libéré, à partir de laquelle des chaussures et des vêtements sont disponibles. Maintenant, ils sont allés plus loin et ont un paire spéciale de baskets conçu pour les adultes!

LEGO rencontre Adidas: des baskets avec des blocs de construction

Le résultat est la chaussure avec le nom Chaussure de course adidas Ultraboost DNA x LEGO Plates. À première vue, vous pourriez le considérer comme une simple sneaker, mais vous pouvez embellir les rayures sur le côté avec les blocs de construction colorés.

© LEGO / Adidas

La surface de la chaussure rappelle également la structure des pièces LEGO. Alors maintenant, vous n’avez plus à vous soucier de marcher douloureusement sur les pierres qui traînent, mais portez-les simplement vous-même. Selon les photos, vous obtenez les chaussures heureusement pas carrées avec des semelles intérieures crantées et des éléments de construction originaux pour 160 euros.

Pour cette apparence spéciale

Pour obtenir la paire de sneakers rare, vous devez être membre de la Programme d’avantages adidas, le Creators Club, et ont atteint le troisième niveau appelé « Gamechanger ». Pour ce faire, vous devez avoir acheté environ 300 euros l’année dernière – vous pourriez également en obtenir trois pour la somme LEGO Yodas Gain! C’est probablement une question de vos propres priorités.

Les baskets sont actuellement épuisées, mais si vous voulez vous tenir au courant des dernières marchandises, assurez-vous de consulter le site de temps en temps. C’est définitivement une idée originale qui ne manquera pas de vous attirer des regards jaloux.