Lego dévoile son plus grand et meilleur jeu R2-D2 à temps pour le 4 mai

Y a-t-il un autre droïde dans toute la science-fiction aussi connu que R2-D2? Nous ne pensons pas.

La célèbre astromech « Star Wars » a transporté les plans volés pour l’étoile de la mort à travers les déserts de Tatooine, a évité la capture sur ladite étoile de la mort et les a livrés à l’Alliance rebelle sur Yavin 4. R2 a également souffert d’être avalé et craché sans cérémonie par un serpent dragons sur Dagobah et a découvert que l’hyperdrive du Millennium Falcon avait été désactivé sur Cloud City pour ne pas mentionner servi un thé glacé gamorréen moyen sur la barge à voile de Jabba.

Bientôt tu pourras recréer presque tout cela sans avoir à voyager dans une galaxie lointaine, très lointaine alors que Lego publie son ensemble R2-D2 le plus grand et le plus détaillé à ce jour. Il sera disponible dans les magasins Lego et sur le site Web au prix de 199 € US, 288 crédits Galactic Standard, 199 € et 180 €.

En rapport: Construisez le casque de Dark Vador (et plus) dans ces ensembles Lego Star Wars 2021

Lego R2-D2. 199,99 € sur Lego.com

Cet ensemble épique de droïdes Lego R2-D2 est définitivement le droïde que vous recherchez pour compléter votre collection Star Wars cette année. Avec 2314 pièces, R2-D2 mesure plus de 12 pouces de haut! Voir l’offre

Image 1 sur 4 (Crédit d’image: Lego) Image 2 sur 4 (Crédit d’image: Lego) Image 3 sur 4 (Crédit d’image: Lego) Image 4 sur 4 (Crédit d’image: Lego)

C’est loin d’être une boule de graisse en surpoids. Il mesure 31 centimètres de haut, 20 cm de large et 15 cm de profondeur avec 2314 pièces. C’est à peu près la même taille que le modèle R2-D2 2013 de Lego, mais l’attention portée aux détails sur la version 2021 dépasse de loin l’ensemble précédent et son design est également largement supérieur, avec un beaucoup plus poli, arrondi, moins maladroit et précis à l’écran esthétique.

Les caractéristiques comprennent la jambe médiane rétractable, une tête rotative et un périscope rétractable comme celui que nous avons vu dans «L’Empire contre-attaque». De plus, il a également des outils cachés cachés, y compris une poignée de sabre laser cachée dans un compartiment secret dans la tête, tout comme nous l’avons vu dans « Return of the Jedi ».

En rapport: Lego dévoile le set épique Mos Eisley Cantina de Star Wars

Le nouvel ensemble sera disponible le 1er mai et coïncide avec le 50e anniversaire de la création de Lucasfilm Ltd. La société, telle que nous la connaissons, a été créée en septembre 1971 à San Rafael, en Californie. Plus tard au milieu des années 1970, il a déménagé dans un bureau sur le lot Universal Studios à Studio City, Los Angeles. Disney a acquis Lucasfilm en octobre 2012 pour 2,2 milliards de dollars en espèces et 1,855 milliard de dollars en actions. George Lucas et Lucasfilm ont créé un certain nombre de sociétés dérivées pour résoudre des problèmes cinématographiques spécifiques, notamment le son THX et Skywalker et probablement le plus connu de tous, Industrial Light and Magic, sans doute la meilleure société d’effets spéciaux et visuels au monde.

Image 1 sur 4 (Crédit d’image: Lego) Image 2 sur 4 (Crédit d’image: Lego) Image 3 sur 4 (Crédit d’image: Lego) Image 4 sur 4 (Crédit d’image: Lego)

«Nous avons eu le plaisir de créer des centaines de modèles inspirés de Star Wars au cours des deux dernières décennies. Alors que Lucasfilm célèbre son 50e anniversaire, il nous a semblé opportun de nous remettre en question et de repousser les limites de ce qui est possible avec les briques Lego en recréant un « Star Wars », le personnage préféré des fans avec beaucoup de détails comme nous ne l’avons jamais réalisé auparavant « , a déclaré Jens Kronvold Frederiksen, responsable créatif de Lego Star Wars, dans un communiqué de presse. « Nous sommes ravis du résultat et espérons que nos fans auront autant de plaisir à construire les décors qu’à les concevoir. »

Vous pouvez également construire un casque Lego Darth Vader, un casque Scout Trooper et un droïde impérial ce 4 mai. (Crédit d’image: Lego)

L’ensemble R2-D2 n’est pas seulement le seul lancement d’un nouvel ensemble; un casque Darth Vader (au prix de 69,99 € et 834 pièces) et un casque Imperial Scout Trooper (au prix de 49,99 € et 471 pièces) seront disponibles à partir du 26 avril, ainsi qu’un magnifique Imperial Probe Droid (au prix de 59,99 € et 683 pièces).