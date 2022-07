Lego dévoile l’ensemble de bureau, construisez votre propre Dunder Mifflin

Fans de Le bureau pourront bientôt construire leur propre version miniature de la succursale Scranton de Dunder Mifflin Paper Company. Dans l’adaptation américaine de la série de faux documentaires sur le lieu de travail, Steve Carell a dirigé un casting d’ensemble en tant que « World’s Greatest Boss », Michael Scott. Alors que la série s’est terminée en 2013, elle a maintenu sa popularité grâce aux services de streaming, et de nombreux fans réclament un ensemble Lego officiel depuis des années.

La liste des nouveaux Lego Le bureau L’ensemble de construction peut être trouvé sur le site officiel de Lego et peut également être pré-commandé maintenant sur Walmart.com. Il devrait officiellement arriver sur les étagères le 1er octobre 2022. L’ensemble est livré avec un prix de 120 €, ce qui n’est pas vraiment bon marché, mais d’autres ensembles Lego basés sur des films et des émissions de télévision populaires sont certainement connus pour fonctionner beaucoup plus que cela. . Pour le niveau de détails fournis, ce n’est pas la pire affaire pour Le bureau les superfans.

Selon The Verge, l’ensemble est devenu réalité après avoir recueilli plus de 10 000 votes via le programme Lego Ideas ; il avait été initialement conçu par le fan Jaiaji Lewis. Le programme a été utile pour obtenir que d’autres ensembles souhaités soient officiellement fabriqués par Lego. Pour Le bureau fixé, le but était de plaire au maximum aux fans de la série avec toutes les références qu’on pouvait y mettre.

« Le niveau de détail est délicieux », a déclaré Chris Perron de Lego dans un communiqué. « Et il y aura même des autocollants et des accessoires supplémentaires inclus. « Nous ne voulions pas nous retenir sur les références. »

L’ensemble Office Lego est rempli de références familières

L’ensemble se compose de 1 164 pièces. Il comprend toutes les pièces de marque du bureau, y compris une version détachable du bureau de Michael Scott. Bien sûr, il ne serait pas complet sans tous nos favoris des fans présents sous forme de figurines Lego. Il y a 15 au total inclus avec l’ensemble : Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson et Darryl Philbin, et même une figurine bonus du chat Garbage d’Angela.





Il existe également de nombreuses références à différents moments de la série. Cela inclut le bâillon classique de Jim plaçant l’agrafeuse de Dwight dans Jell-O; La promotion Michael’s Golden Ticket inspirée par Willy Wonka; l’aquarelle du bureau de Pam ; Dwight allume un feu pour un exercice de sécurité; les Dundies; et Kevin laissant tomber son pot de chili, parmi tant d’autres.

Douze des figurines ont également des expressions faciales différentes, car tourner la tête révélera différents visages pour les personnages. Cela permettra aux constructeurs de mieux utiliser leur imagination en recréant divers moments tels qu’ils se sont produits sur la sitcom. Quelle que soit la manière dont vous souhaitez afficher votre version construite par Lego de Dunder Mifflin, c’est à vous de décider.

Vous pouvez trouver plus d’informations, voir plus de photos et pré-commander votre version de l’ensemble Lego en visitant Lego.com.