Lego: combien coûte l’ensemble sur le thème des amis

lego Tour de l'horloge de Poudlard - 75948 -

Entrez dans des lieux emblématiques des films Harry Potter™ avec l'ensemble de jeu Tour de l'horloge de Poudlard™! Allez avec Harry, Hermione Granger™ et leurs amis au bureau de Dumbledore™, prenez un cours de Défense contre les Forces du Mal, et voyez l'infirmerie et la salle de bain des anciens de la classe. Réglez l'horloge pour une aventure qui change le temps, mais assurez-vous de revenir à temps pour voir les décorations d'hiver et la fonction de «danse» de boule de Noël en mouvement. Une fois que vous êtes entré dans la tour pleine de personnages et de détails sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban™ et Harry Potter et la coupe de feu™, vous ne voudrez plus jamais partir!Inclut 8 figurines Harry Potter™ qui sont nouvelles pour juin 2019: Harry Potter, Ron Weasley™, Hermione Granger™, Fleur Delacour, Carlo Kannewasser, Viktor Kruml, Albus Dumbledore™ et Madame Maxime. - Toutes les figurines sont livrées avec une baguette et portent leurs vêtements de boule de Noël. - Cet