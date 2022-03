LEGO Bricktales est le jeu parfait pour les fans et les maîtres de la construction de briques

Jeux LEGO existent depuis des lustres et ont accompagné l’enfance de nombreux joueurs. Ces dernières années, cependant, la formule de LEGO jeux sous licence appliquées et la blocs de construction sont en eux-mêmes en arrière-plan déplacé. Cela va maintenant avec Contes de briques LEGO changer à nouveau.

LEGO Bricktales donne la priorité à la construction

Dans le cadre du Future Game Show, l’éditeur Thunderful Games a annoncé avec ClockStone Studio, connu pour le Série Constructeur de pontsune Jeu de puzzle tout sur LEGO à. La particularité est que « LEGO Bricktales » pas de licence n’a que le bornier lui-même au premier plan met.

Voyez par vous-même dans première bande-annonce:

UNE aventure de casse-tête: Dans LEGO Bricktales nous jouons un Figurine LEGOqui se déplace à travers les niveaux en tant qu’individu dioramas être représenté. Ceux-ci ont différents thèmes tels que Jungles, pirates, temples, châteaux et beaucoup plus. La bonne chose est que les dioramas ne sont pas faits de simples textures mais de de vraies briques LEGO.

Dans les niveaux individuels, vous vous déplacez avec votre figurine et recherchez les PNJ qui ont toujours des tâches ou des tâches puzzle avoir prêt pour vous. Et voici ce une fonction spéciale dans le jeu.

construire avec vraies pierres: Pour résoudre les énigmes, vous devez véhicules et autres équipements construire à partir de briques données. Bien sûr, vous l’utilisez de vraies briques LEGO et assemblez-les de la même manière. Dans la bande-annonce, nous voyons que, par exemple, un hélicoptère improvisé est créé. Pour que cela vole correctement, nous devons Tenir compte de la physique et de l’équilibre lors de la construction.

Le jeu est si différent d’autres titres comme LEGO Star Wars La saga Skywalker pas là pour raconter des licences avec des cinématiques rigolotes. Mais le Brique LEGO et le Fascination de construire quelque chose avecrésoudre un problème est primordial. Si vous avez suffisamment de blocs de construction à la maison, vous pouvez le faire théoriquement tout reproduirece que vous voyez dans le jeu.

« LEGO Bricktales » est encore à venir 2022 apparaître. jusqu’ici ont été aucune plate-forme annoncéemais à travers le Contrôle avec le curseur est un Version PC assez sûre. Peut-être que le jeu va après la libération encore pour consoles mis en œuvre.