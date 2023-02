LEGO aura un nouvel ensemble basé sur Le Seigneur des Anneaux

La franchise Lego vient de dévoiler son nouveau set basé sur »Le Seigneur des Anneaux », révélant la vallée de Rivendell avec des figures des personnages de la trilogie de films d’action en direct. Le nouvel ensemble contient un total de 6 167 pièces, avec 15 figurines des personnages classiques, les fans pouvant recréer des scènes du film.

« L’ensemble de construction est décoré de feuillage qui donne l’impression d’être au plus profond de la forêt de Fondcombe™ et comprend des détails magiques, notamment une forge elfique, l’étude désordonnée d’Elrond, les éclats de Narsil™, ainsi que des peintures et des statues de l’histoire du Moyen-Orient. terre. ™ », lit la description officielle de l’ensemble LEGO.

Le nouvel ensemble de » Le Seigneur des Anneaux » est recommandé pour les adultes de plus de 18 ans et sortira le 8 mars avec une valeur de 499,99 dollars, soit environ 9 500 pesos mexicains.

L’ensemble du Seigneur des Anneaux Rivendell est le premier ensemble LEGO basé sur une franchise depuis près d’une décennie. En 2012 et 2013, LEGO avait déjà sorti deux nouveaux sets pour coïncider avec la sortie de la trilogie »Le Hobbit » de Pierre Jacksonen plus du fait qu’en 2015 il a sorti des figurines des personnages de la franchise pour son jeu vidéo »LEGO Dimensions ».

De même, en 2012, un jeu LEGO basé sur « Le Seigneur des Anneaux » est sorti, disponible sur Nintendo DS, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, PC, Wii, PlayStation 3 et Xbox 360.

»Le Seigneur des Anneaux » est une trilogie de films épiques d’aventure et de fantasy, composée de »La Communauté de l’Anneau » (2001), »Les Deux Tours » (2002) et »Le Retour of the King » (2003), son histoire étant basée sur le roman du même nom de JRR Tolkien. Produit et distribué par New Line Cinema et réalisé par Peter Jackson, » Le Seigneur des Anneaux » est largement considéré comme l’une des séries de films les plus importantes et les plus influentes jamais réalisées.

La trilogie cinématographique de »Le Seigneur des Anneaux » est disponible dans le catalogue de HBO Max. Le nouvel ensemble LEGO Rivendell sortira le 8 mars 2023.