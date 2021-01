Légère mise à jour. Fiat présente la nouvelle gamme Abarth 595

Fiat vient de dévoiler une (légère) mise à jour de la gamme Abarth 595 pour l’année qui ne fait que commencer. Ce qui, en plus de quelques nouveautés dans l’équipement, se distingue également par la «transformation» du mode de conduite plus radical, ici connu sous le nom de Sport, chez Scorpion.

Désormais disponible en quatre versions – 595, Turismo, Competizione et Esseesse -, la hot-hatch L’Abarth 595 continuera à être disponible en deux carrosseries, à hayon et cabriolet, et en conservant le célèbre quatre cylindres 1.4 Turbo, déjà Euro 6D Final, proposé avec trois niveaux de puissance: 145 ch dans le cas de la version d’entrée, 165 ch en Turismo et 180 ch à Competizione et Esseesse.

Toujours en ce qui concerne les versions plus puissantes, nous soulignons la présence d’un turbocompresseur Garrett GT1446, d’un différentiel mécanique à glissement limité, d’amortisseurs Koni FSD et de freins Brembo avec étriers fixes en aluminium.

Abarth 595 Competizione

Quelle que soit la version, la proposition d’usine pour une boîte manuelle à cinq vitesses, même si, en option, tout le monde peut monter une transmission séquentielle robotique avec des languettes sur le volant.

En ce qui concerne l’actualité apportée avec cette mise à jour, nous tenons à souligner, tout d’abord, le changement de nom de ce qui est le mode de conduite le plus sportif et le plus actionnable via un bouton sur le tableau de bord, « Sport », à un « Scorpion » encore plus suggestif. Quelque chose qui, selon la déclaration de la marque, n’apporte aucun changement au déjà connu, en termes de réponses. Bien que et même parce que l’emblème de la marque a un scorpion … ça va mieux!

Abarth 595 Competizione

Dans le cas spécifique de la version Turismo, la nouvelle année a également apporté un nouveau revêtement en cuir pour l’intérieur – Helmet Brown – et une nouvelle peinture extérieure mate – Rally Blue – tous deux en option. Pendant ce temps, la Competizione reçoit également un nouvel ensemble de roues de 17 ″, mais en option!

Toujours dans le domaine des options, l’Abarth 595 pourra également afficher une nouvelle finition de tableau de bord en Alcantara, de nouveaux sièges en cuir et une poignée de boîte de vitesses en fibre de carbone. Le haut de gamme Esseesse reçoit également de nouveaux embouts d’échappement en titane d’Akrapovic.

Abarth 595 Esseesse

Au contraire, toutes les versions disposent désormais d’un système d’infodivertissement Uconnect avec un écran tactile de 7 ″, qui peut éventuellement recevoir un système de compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Un nouveau système de sonorisation BeatsAudio est également disponible, annonçant une puissance totale de 480W, en plus d’un amplificateur numérique de 8 ″.

Pour le patron des marques Fiat, Lancia et Abarth pour la région EMEA, Luca Napolitano, l’Abarth 595 est «une petite supercar qui peut évoquer une profusion de sensations, tant sur route que sur piste. Il y a beaucoup de secrets à lui: la performance «explosive», le son de l’échappement, le style irrévérencieux et joyeux, mais plein de personnalité et, clairement, le plaisir de conduire ».

Abarth 595C: tourisme

Cependant, «nous présentons aujourd’hui la nouvelle gamme 595, entièrement rénovée, qui rend la 595 encore plus actuelle et différenciée. Je suis sûr que nos clients, aussi bien ceux plus attentifs au style que ceux qui ne peuvent se passer de la performance, apprécieront les nouvelles solutions adoptées, grâce à tous ces détails qui font d’une Abarth un bijou de collection », conclut le même responsable .

