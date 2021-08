« Legends only »: Pourquoi Megan Rapinoe, le baiser de Sue Bird aux Jeux olympiques est si significatif pour les fans

Megan Rapinoe est très fière de sa fiancée, Sue Bird, pour avoir aidé l’équipe féminine américaine de basket-ball à remporter une autre médaille d’or olympique, et les fans sont fiers du couple pour la façon dont ils ont célébré ensemble devant la caméra.

Dimanche au Saitama Super Arena, Rapinoe regardait depuis les tribunes alors que Bird remportait sa cinquième médaille d’or lors du match final contre le Japon. À la fin du jeu, Bird, 40 ans, a couru vers Rapinoe, 36 ans, pour un baiser.

NBC Olympics a documenté le doux moment sur Instagram en écrivant : « NOS COEURS ❤️ ».

« Je suis tellement fier de toi @sbird10 », a ajouté Rapinoe sur Instagram avec une photo de l’étreinte. « Comme si je pouvais t’aimer plus. Félicitations bébé. »

Elle a également profité de son histoire Instagram pour republier les fans jaillissant de la gentillesse et louant le couple pour leur impact culturel.

Sue Bird embrasse Megan Rapinoe pour célébrer la victoire des États-Unis sur le Japon lors de la finale de basket-ball féminin le 16e jour des Jeux olympiques de Tokyo 2020, le 8 août 2021. Kevin C. Cox / Getty Images

« Les médailles, c’est super. Mais vous deux étant vous-mêmes et représentant à la télévision mondiale est un cran au-dessus de l’or », a écrit un fan.

« QUEL MOMENT ! Légendes uniquement ! ajouté le compte Instagram Lesbian Representation.

Megan Rapinoe et Sue Bird se sont rencontrées pour la première fois aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Kevin C. Cox / Getty Images

« Un couple tellement inspirant !!! SHeroes !! » a écrit un troisième fan.

« Deux athlètes incroyables qui ont ouvert la voie à tant de gens ! Quelles légendes », a commenté quelqu’un d’autre.

Megan Rapinoe a également partagé un joli selfie avec son partenaire sur Instagram après la grande victoire de Bird. mrapinoe / Instagram

La star du football et le joueur de la WNBA se sont rencontrés aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro et ont commencé à se fréquenter peu de temps après. Bird remercie Rapinoe de l’avoir encouragée à sortir publiquement.

« Ce que Megan m’a aidé à comprendre, c’est que, oui, ce que je faisais déjà était génial, vivant de manière authentique », a déclaré Bird au magazine TIME. « Mais c’était important de le dire parce que plus il y a de gens qui sortent, c’est là que vous obtenez le point où personne ne doit sortir. Où vous pouvez simplement vivre. Et ce n’est pas une histoire. «

Le couple s’est fiancé en octobre 2020 et Bird a partagé une photo sur Instagram de ce moment spécial.

Ce n’est pas la première fois que Rapinoe chante publiquement les louanges de Bird. Le mois dernier, lorsqu’il a été révélé que Bird serait le porte-drapeau de l’équipe américaine aux Jeux olympiques, elle a expliqué à quel point c’était un honneur.

« De toute évidence, elle est cinq fois olympienne et vise sa cinquième médaille d’or », a déclaré Rapinoe dans une interview avant la cérémonie d’ouverture. « Je peux voir à quel point cela signifie pour elle et combien elle y met. Donc, je sais que cela signifie le monde pour elle et je ne pourrais tout simplement pas être plus fier et plus heureux. »

« Au-delà des mots », a posté Rapinoe sur Instagram. « Je suis si fier de toi Sue. Quel honneur que tu nous conduises @teamusa et toute l’Amérique à la maison. »

Avant le match de dimanche, Rapinoe a déclaré à NBC Sports quelle inspiration Bird était pour elle.

« (Je suis) honnêtement inspiré, et je lui ai dit l’autre jour, c’est un peu ringard à dire, mais c’est comme tout ce que vous voudriez chez quelqu’un que vous admirez. Évidemment, je peux être avec elle et je l’aimer, c’est la partie la plus spéciale », a déclaré la star du football.

« Elle fait juste les choses de la bonne manière. Elle joue avec un sentiment de joie, elle rend tout le monde autour d’elle meilleur sur et en dehors du terrain. C’est juste une personne incroyable, je vais commencer à pleurer. je pleure à la télévision nationale. »

