Légendes perdues et la fée secrète

Trois ans après la première vient une nouvelle aventure. Nous faisons un aperçu de l’Atelier Ryza 2, et nous vous racontons l’actualité de cette suite.

Koei Tecmo et Gust sont de retour avec une de leurs sagas fétiches, et cette fois, et sans servir de précédent (pour l’instant), c’est une suite qui nous remet dans la peau du même protagoniste que dans le premier match . Nous avons pu accéder à une première version du jeu et grâce à cela, nous vous apportons ceci aperçu de l’Atelier Ryza 2.

Nous reviendrons donc prendre les commandes de notre cher Ryza, maintenant un véritable alchimiste. Nous n’aurons pas de changements substantiels, puisque nous sommes dans le deuxième jeu d’une saga Atelier. Mais il y a suffisamment de changements pour rendre la chose fraîche.

Un nouveau monde

Atelier Ryza 2 nous remet à la place de Ryza, évidemment. Cette fois, cependant, nous ne partirons pas exactement de zéro puisque la fille est une alchimiste. Sur son île, il a un atelier d’alchimie et est reconnu par tous. C’est précisément ce qui vous amène à vous lancer dans une nouvelle aventure: une demande tout à fait unique à propos d’un œuf irisé qui, sans savoir exactement pourquoi, s’est mis à briller.

Avec cette excuse, l’Atelier Ryza 2 va nous faire quitter l’île qui a été le théâtre du premier match et nous présenter la capitale du royaume. A partir de maintenant, cela deviendra notre nouveau quartier général et à partir duquel nous entreprendrons toutes sortes de missions.

Bien sûr, trois ans se seront écoulés, mais bien sûr Ryza est tout aussi innocent (et lent) qu’alors. La confiance s’est améliorée, bien sûr, mais il semble que le style alchimiste de Gust reste le même que jamais.

C’est précisément cette évolution que les développeurs veulent que nous voyions. Nous avons généralement des jeux de la franchise divisés en packs de trois. Ces subsagas, bien qu’ils aient une histoire commune, présentent généralement des protagonistes différents parmi eux et ils entrelacent leurs chemins. Cependant, comme ils nous l’ont dit dans l’interview que nous avons pu avoir avec eux, cela ne nous a pas permis de développer l’histoire et la personnalité des protagonistes qu’ils recherchaient.

Si dans l’Atelier Ryza on a vu comment est née l’alchimiste et comment s’établir les liens de sa jeunesse, allons maintenant un peu plus loin: la maturité de la jeune fille et sa consolidation en tant qu’alchimiste. Bien sûr, elle n’est pas la seule à changer de cette manière car ses compagnons (certains anciens et certains nouveaux) grandiront également avec elle.

C’est, bien sûr, une approche quelque peu différente de ce que nous avons vu à ce jour et confirme, une fois de plus, que la saga a connu un changement assez important avec Ryza.

Plus d’exploration

Comme je l’ai déjà dit, le jeu est une suite et en tant que tel prendre comme base le premier. Cela implique que nous allons revisiter les mécanismes qui l’ont caractérisé en tant qu’exploration ou combat actif. Cependant, certains éléments ont été ajoutés avec beaucoup de succès.

L’un des plus changeants est exploration. Dès le début, ils nous montrent clairement qu’il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Seulement avec le simple fait de pouvoir grimper ou nager ouvre un monde vraiment grand. Les scénarios ne sont plus coupés « juste parce que », mais peuvent être poursuivis et nous laisser voir de nombreuses nouvelles façons de collecter ou d’atteindre la destination.

Nous ne trouverons pas seulement des objets sur terre, maintenant l’eau a beaucoup à offrir. C’est un petit point de complexité qui, à ce stade de la saga, est très apprécié.

De cette façon, nous allons maintenant comprendre beaucoup mieux la différence entre certains objets qui, jusqu’à présent, n’étaient trouvés que sur les berges. Il faut repenser la recherche de certaines choses dans certains endroits qui n’étaient pas accessibles auparavant.

J’ai également remarqué un changement intéressant dans la taille de certaines cartes. Maintenant, nous ne sommes pas sur l’île du premier, mais nous sommes allés sur le continent. En plus de la grande ville, beaucoup plus peuplée que notre premier emplacement, les environs sont beaucoup plus grands et plus larges. Il faut explorer davantage et aller plus loin.

Un combat plus accessible

Un autre élément qui a changé par rapport à la première tranche est le combat, bien que continue de s’appuyer sur ce jeu. Nous sommes dans un système qui mélange à nouveau le combat au tour par tour et le temps réel. Autrement dit, nous aurons une barre d’action et chaque personnage se rapprochera du centre de celle-ci avec sa vitesse. Quand il atteindra ce point, il agira. Si nous l’avons sélectionné, nous pouvons décider quelle action utiliser avec lui. Sinon, il exécutera une action prédéterminée en fonction des commandes que nous utilisons à ce moment-là.

En ce sens, c’est le même que dans le premier. Nous verrons aussi que les points de compétence s’obtiennent avec les attaques et les défenses et que les objets peuvent être utilisés lorsque nous obtenons une certaine quantité de CC mais, en retour, ils ne sont jamais dépensés.

Ce qui a changé, c’est comment accéder aux menus. Il est désormais plus rapide et plus direct, comme l’exige un système de ce type. Avec un seul bouton, nous pouvons exécuter des actions rapidement lorsque le tour arrive. Une fois que nous avons bien géré cela, nous pouvons également commencer à contrôler nos collègues. Mais cela demande déjà un peu plus de pratique.

Jouer à nouveau à l’Atelier Ryza après avoir essayé le système de combat est quelque chose qui, bien que cela semble idiot, c’est un monde. Ce nouveau est plus intuitif mais il donne aussi le sentiment qu’il est encore plus rapide. Mais ne vous inquiétez pas, ils nous laissent suffisamment de temps pour nous y habituer car les premiers ennemis n’attaqueront pas beaucoup. Bien sûr, ne vous reposez pas sur vos lauriers car bientôt nous devrons avoir un bon contrôle sur les protagonistes pour en profiter tous.

Artistiquement continu

Si nous entrons déjà dans la direction artistique du jeu, nous verrons que le scénario du premier se poursuit de presque toutes les manières. Les mélodies si typiques de l’Atelier continuent de céder la place à cette nouvelle saga et le design des personnages reste également fidèle.

Le titre nous l’avons joué sur PC avec des paramètres graphiques assez exigeants et nous n’avons eu aucun problème de performance. Bien que, si nous les avions eues, nous devons nous rappeler que nous sommes confrontés à une version qui n’est pas la dernière. Cela implique que la version finale sera sûrement plus efficace et aura moins de problèmes de ce type.

Ce fait qu’il soit un continuiste ne signifie pas qu’il doit être loué. C’est encore un grand changement par rapport à ce que nous avons vu dans la saga précédente et parvient à nous transporter vers ces sensations qu’il cherche pour nous de trouver. La tranquillité de la forêt, la sécurité de la maison, l’alchimie …

Alchimie! Que j’ai presque oublié de parler d’elle et qu’elle est l’élément principal du jeu. Comme dans tous les titres de l’Atelier, la synthèse a été modifiée pour donner un style différent. Le système de création d’objets est maintenu, c’est-à-dire que nous pouvons mettre tous les éléments que nous voulons dans la recette pour déverrouiller les nœuds. Cependant maintenant nous aurons un arbre de recettes et de compétences que nous devrons débloquer en créant, créant et créant encore plus d’objets avec l’alchimie.

En ce sens, cela n’a pas beaucoup changé, mais cela nous donne la possibilité de choisir le chemin que nous voulons emprunter lors de la création d’objets.

Aperçu des conclusions de l’Atelier Ryza 2

Atelier Ryza 2 c’est toujours un jeu très prometteur. Le titre Gust a le meilleur de son prédécesseur et ajoute quelques nouvelles fonctionnalités afin que nous puissions voir le changement. Celles-ci sont importantes et font vraiment grandir le jeu.

L’histoire est toujours aussi sucrée que jamais et Ryza… c’est Ryza, elle ne peut pas s’en empêcher. Mais c’est vrai qu’on voit une évolution du personnage de un à deux. Pour le moment, la vérité est que ce que j’ai joué et essayé, j’ai beaucoup aimé et je pense toujours qu’ils sont sur la bonne voie.

Un titre plus robuste, adapté à la vitesse d’aujourd’hui et avec un système d’exploration plus profond (surtout) et plus de liberté dans le choix de ce que nous voulons créer et comment. Un succès cet Atelier Ryza 2.

Si en son temps j’ai dit que le premier était le meilleur Atelier à ce jour, c’est en passe de refaire la même chose.