Légende en colère Detlef Steves: Nous ne l’avons jamais vu aussi maigre!

30/08/2020 20h08

Detlev Steves, connu entre autres par “Grill den Henssler”, a parlé de son poids corporel et de sa participation à l’émission RTL “Let’s Dance”.

Lorsqu’il était invité à l’émission de danse RTL «Let’s Dance» en 2015, il a dit qu’il pesait 136 kilos. “J’avais en partie honte de danser”, a déclaré la star de télé-réalité dans une interview accordée à t-online.de.

Image désuète des hommes

Detlef Steves s’est senti “indiscipliné”, comme il l’a rapporté dans l’interview. «J’ai été élevé par mon père avec l’image d’un homme où un homme ne danse pas. Point. Ce qui n’est tout simplement pas vrai. Mais vous devez d’abord en être conscient. »Aujourd’hui, il sait que cette pensée est« bien sûr un non-sens complet ».

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Steve ne pèse que 105 kg

En attendant, il est «juste plus sûr de lui», comme le dit le roi colérique de 51 ans. Mais ce n’était pas dû à la perte de poids – il pèse maintenant 105 kilos – mais plutôt à l’expérience acquise dans le secteur de la télévision. «Je me suis toujours trouvé génial – à 80 kilos et à 136 kilos», dit Steves, qui fait attention à son alimentation mais ne veut pas renoncer: «Je me sens juste bien quand je sors pour manger quelque chose de savoureux et parfois je mange aussi quelque chose. crème glacée double spaghetti. Je n’ai pas besoin d’un pack de six pour vivre. “

Chez Insta, il vient de publier une photo alors qu’il était encore très bien entraîné – et carrément maigre. Et les cheveux étaient également abondants …

Source: instagram.com

Amis avec Steffen Henssler

Ce dimanche soir également, Steve, toujours célèbre pour ses adorables accès de rage, était à nouveau invité au «Grill den Henssler». Il y est déjà allé huit fois. Qu’y a-t-il dans le format qui lui plaît? «Juste le spectacle en tant que tel. R, parce que Steffen est un de mes amis. B, parce que je pense que le spectacle est incroyablement bon et rapide. Si je gagne, j’aime le refaire de toute façon et si je perds, je dois revenir en arrière pour le détruire. C’est un cycle sans fin. Nous avons déjà plaisanté en disant que je suis les Menderes de «Grill den Henssler».

Défi

Dans le quatrième épisode de la saison estivale de «Grill den Henssler» ce soir, les gens cuisinent, se battent et jurent autant qu’ils le peuvent. «Aujourd’hui, le collègue est rasé comme ça», tel est le défi lancé par le vétéran du «Grill den Henssler» Detlef Steves, qui, pour le plus grand plaisir de tous, célèbre aujourd’hui son grand retour après ne pas avoir fait partie de la saison printanière. Plus ambitieux que jamais et bien préparé, il affronte le neuvième combat de Koch contre Steffen Henssler.

Le professionnel du chien Martin Rütter et le blogueur Dagi Bee, qui célèbre la première au «Grill den Henssler», sont également présents.

Detlef Steves: ses émissions de télévision les plus célèbres

– Au lit!

– Claus et Detlef – Les super boss

– Chaud ou ferraille – Les allestesters

– Detlef doit voyager

– Detlef construit une maison

– Detlef & Nicole – 100 jours américains

– Detlef devient pilote de course

– Allons-y