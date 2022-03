Legendary Talk : le créateur de Resident Evil rencontre le cerveau de Silent Hill

Shinji Mikami est quelque chose comme le George Lucas de l’industrie du jeu vidéo. Bon ben, sa notoriété n’est peut-être pas aussi grande que celle de Hideo Kojima, mais il est extrêmement populaire auprès des fans d’horreur en raison de sa carrière. Parce qu’il a posé rien de moins que les fondations d’une franchise de renommée mondiale : Resident Evil.

Mikami-san est le réalisateur responsable du légendaire « Resident Evil » en 1996. Et ce n’est pas tout. Il a ensuite agi en tant que réalisateur ou producteur pour d’innombrables jeux. Il attribue même Devil May Cry, qu’il a supervisé en tant que producteur exécutif. Et n’oublions pas le toujours populaire aujourd’hui crise des dinosaures à partir de 1999 ou les jeux plus récents Le mal à l’intérieur et Le mal à l’intérieur 2qui portent clairement sa signature.

Il en va de même pour le cerveau derrière Silent Hill, Keichiro Toyama. Après quelques travaux graphiques sur « Snatcher » et « International Track & Field » de Konami, il a été chargé de développer son propre jeu d’horreur, également connu aujourd’hui sous le nom de « Resident Evil ». En 1999, il a été publié Silent Hillqui a secoué la scène du jeu tout autant que l’horreur Capcom.

Toyama-san a le légendaire équipe silencieuse chez Konami, cependant, est parti après la première partie et s’est consacré à de nouvelles tâches. Jusqu’en 2008, il a travaillé sur le Sirène série au Japan Studio tout en livrant un autre hit en 2012, « Ruée par gravité ».

Ce qui est certain, c’est que la marque Silent Hill n’existerait pas sous cette forme sans lui et il s’est donc assuré une place permanente dans le cœur de nombreuses personnes.

Visite distinguée à Bokeh Game Studio

Keiichiro Toyama a fondé son propre studio indépendant il y a quelque temps, Studio de jeux bokeh. Et ce qui est remarquable, c’est qu’il travaille maintenant sur une « action-aventure » comme Shinji Mikami, mais tout comme GhostWire : Tokyo aura une certaine influence d’horreur.

C’est ainsi que les premières images livrent vraiment sites effrayants. Et non moins remarquable, c’est aussi le titre Boké Tête fendue devrait être fortement axé sur l’action. Mikami-san et Toyama-san ont beaucoup en commun, et dans une toute nouvelle vidéo, les deux légendes du jeu parlent de Bokeh Game Studio, comment transporter l’horreur et bien plus encore.

La vidéo de 40 minutes en vaut la peine car ce sont, après tout, les esprits créatifs derrière deux des franchises d’horreur les plus connues de l’industrie du jeu vidéo. Et c’est un spectacle rare.

Shinji Mikami a déjà confirmé vouloir faire moins dans le sens de l’horreur. De quel jeu sera-t-il responsable ensuite ? Pensez-vous que ce serait dommage s’il ne faisait plus rien d’horrifique ?